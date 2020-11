Erbschleicher: Warum Betrüger oft leichtes Spiel haben

Ein Fremder tritt ins Leben älterer Menschen und bietet seine Hilfe an. Aus reiner Zuneigung, wie er sagt. Er gewinnt das Vertrauen und nach einiger Zeit steht das gesamte Erbe auf dem Spiel. Wer sich dann zu einer Unterschrift etwa für eine Vollmacht hinreißen lässt, riskiert viel.

Betrüger spricht Opfer gezielt an

Erfahrungen mit einem Erbschleicher hat auch Anna J. gemacht. Alles fing ganz harmlos an: Ein scheinbar charmanter Herr sprach die fast 90-Jährige beim Einkaufen an und verwickelte sie in ein Gespräch. Er sei Leiter eines Pflegedienstes, sagt der Mann und gibt seine Visitenkarte. "Dummerweise habe ich ihn dann angerufen," erinnert sich die Seniorin. "Das hätte ich nicht machen sollen." Statt sich auf rein professionelle Dienste zu beschränken, kommt ihr der Pfleger privat immer näher.

Opfer wird Erbschleicher hörig

Anna J. hatte ihrer Tochter Bettina schon drei Viertel des Elternhauses überschrieben. Doch dann kam ein Anruf aus heiterem Himmel, erinnert sich die Tochter. Ihre Mutter will alles rückgängig machen und ihrem Freund einen Teil des Hauses geben. "Er bräuchte es als Sicherheit, falls sie mal pflegebedürftig wird", so die Begründung.

Argumente immer fadenscheiniger

Bettina J. will ihre Mutter warnen. Doch diese hat kein Ohr mehr für ihre Tochter – scheint ihrem Freund vollkommen hörig zu sein. Erst später kommen Anna J. die Argumente des Mannes zunehmend fadenscheinig vor: "Er sagte, er könne etwas nicht bezahlen, weil er kein Girokonto habe". Anna J. trennt sich von dem Mann. Mittlerweile hat sie wieder Kontakt zu ihrer Tochter. Doch der Fremde, der zum Freund wurde und ihr Vertrauen missbraucht hat, beschäftigt sie noch immer.

"Das wird vielleicht gar nicht so als Risiko gesehen – aber es gibt immer mehr Personen, die das professionell betreiben und sich Vermögensvorteile verschaffen." Wolfgang Böh, Fachanwalt für Erbrecht

Die Systematik dahinter zeigt ein weiterer Fall: Der Pflegedienstleiter soll auch mit einer anderen Dame, einer 93-Jährigen, eine Liebesbeziehung führen. Deren Familie fühlt sich machtlos. Sie will anonym bleiben, weil sie mitten in einem Rechtsstreit steckt. "Nachdem der Herr in ihr Leben getreten ist, hat sie gesagt: Uns gibt es jetzt nur noch im Doppelpack – das kam mir schon komisch vor", erzählt eine Angehörige. "Er hat es fertiggebracht, dass sie überhaupt keinen Kontakt mehr mit uns gehabt hat."

Folgenschwere Unterschrift: Vorsorgevollmacht

Der Verdacht: Die Dame könnte eine Vorsorgevollmacht zugunsten des Pflegers unterschrieben haben. Und damit hätte er womöglich Zugriff auf Konten und Finanzen, das Recht zum Verkauf von Immobilien, die Entscheidung über den Aufenthalt, zum Beispiel in einem Pflegeheim, die Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen und sogar Besuchs- und Kontaktverbote zur Familie.

Tatbestand "Erbschleicherei" existiert nicht

Das deutsche Recht kennt die Tatbestände "finanzieller Missbrauch" oder "Erbschleicherei" nicht. Anders in den USA: Dort existiert der Paragraph "Undue influence" – was in etwa "unzulässige Einflussnahme" bedeutet. Dieser Paragraph soll ältere Menschen schützen. Etwa, wenn Bezugspersonen die Beziehung ausnutzen und die Betroffenen zu einer Entscheidung drängen.

Betrugsfälle an Senioren nehmen zu

Immer mehr über 60-Jährige sind in den vergangenen Jahren Opfer von Betrügern geworden. Zählte das Landeskriminalamt in Bayern im Jahr 2014 noch fast 9.500 Fälle, waren es 2018 schon knapp 17.000. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

Viele gehen aus Scham nicht zur Polizei

Im Polizeipräsidium München betreuen Kriminalhauptkommissar Arno Helfrich und sein Team Betrugsopfer und deren Familien. Ihre Erfahrung: Nicht nur materielle Einbußen machen den Betroffenen zu schaffen. "Der finanzielle Verlust ist das eine", sagt Helfrich. "Das andere ist das, was in der Seele passiert und mit dem eigenen Sicherheitsempfinden. Das wird langfristig beeinträchtigt."

