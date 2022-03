Equal Pay Day: Frauen verdienen 21 Prozent weniger als Männer

Anlässlich des heutigen Equal Pay Day hat das Landesamt für Statistik in Fürth aktuelle Zahlen zum Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen im Freistaat veröffentlicht. Demnach haben Frauen im Jahr 2021 in Bayern durchschnittlich 21 Prozent weniger verdient als Männer.

Bayern hat höheren Verdienstunterschied

Gegenüber dem Vorjahr sei der sogenannte "unbereinigte Gender Pay Gap", also die geschlechtsbezogene Einkommenslücke, zwar um einen Prozentpunkt gesunken, allerdings sei die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen weiterhin größer als im Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit liegt sie bei 18 Prozent, teilt das Landesamt mit.

Equal Pay Day in Bayern erst am 21. März

Der Equal Pay Day bezeichnet den Tag eines Jahres, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern rein rechnerisch ohne Vergütung arbeiten. Da der Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern in Bayern größer ist als im Bundesdurchschnitt, wäre der Equal Pay Day im Freistaat eigentlich sogar noch später, nämlich erst in zwei Wochen, am 21. März.

Immerhin schließt sich die Lücke nach Angaben der Statistiker langsam: So hat sie sich seit dem Höchstwert im Jahr 2010 mit damals 26 Prozent – bei insgesamt steigenden Löhnen – um fünf Prozentpunkte verringert. Der Rückgang des "unbereinigten Gender Pay Gap" ist auf die unterschiedliche Entwicklung der Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern zurückzuführen. Bei den Frauen steigen diese seit 2010 mit im Mittel 2,5 Prozent stärker an als bei Männern, bei denen es 2,0 Prozent sind.

Zum Artikel: Warum Frauen beim Einkommen noch immer im Nachteil sind

Aktion in der Nürnberger Innenstadt

Mit einer Aktion wollen Gewerkschaften, der DGB Mittelfranken und die Gleichstellungsstelle der Stadt Nürnberg auf die Ungleichbehandlung und -bezahlung von Frauen und Männern hinweisen. Zwischen 11 und 13 Uhr wollen sie in der Nürnberger Karolinenstraße auch auf sogenannte strukturelle Unterschiede aufmerksam machen. Damit ist gemeint, dass viele Frauen von vornherein Berufe erlernen, die schlechter bezahlt sind. Zudem arbeiten sie seltener in Führungspositionen und häufiger in Teilzeit oder in Minijobs.

Forderung nach Aufwertung von Frauenberufen

"Um den Gender Pay Gap merklich und nachhaltig zu verringern, müssen endlich Berufe, in denen Frauen tätig sind, aufgewertet und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser auf alle Geschlechter verteilt werden. Außerdem müssen Zugangshürden für Frauen in Führungspositionen konsequenter abgebaut werden", erklärt die Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg, Hedwig Schouten.

Frauen sind oft unterhalb der Qualifizierung eingestellt

Auf dieses Thema weist auch die Bundesagentur für Arbeit in einer Mitteilung zum morgigen Welttag der Frauen hin. Nach Angaben der Agentur sind Frauen aufgrund der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oftmals unterhalb ihrer Qualifizierung, in Teilzeit oder in Minijobs beschäftigt. Insgesamt waren im Freistaat 2021 fast 2,39 Millionen Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so die Bundesagentur für Arbeit.

Bezogen auf alle Frauen im erwerbsfähigen Alter liege die Beschäftigungsquote damit bei 60,6 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist sie um 0,9 Prozentpunkte gestiegen, im Zehn-Jahres-Vergleich um fast zehn Prozentpunkte.

Videos zum Thema von der evangelischen Kirche

Das evangelische Bündnis Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt hat zum Equal Pay Day mehrere Videobotschaften auf seiner Internetseite veröffentlicht. Schwerpunktthema ist dabei die Digitalisierung. Frauen berichten, an welchen Stellen ihres Arbeitslebens sie in der digitalisierten Welt Ungerechtigkeiten spüren.