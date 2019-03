Equal Pay Day: Frauen verdienen weniger als Männer

Familienfreundliche Unternehmen bieten flexible Arbeitszeiten

Das weiß auch Emilia Lewicka, die in einer Führungsposition beim Unternehmen "Gebrüder Peters" in Ingolstadt arbeitet. Sie und ihr Mann sind Eltern von Zwillingen, die noch in den Kindergarten gehen. Beide arbeiten in Führungspositionen – und zwar Vollzeit. Möglich gemacht wird ihnen das durch ihre Arbeitgeber, die ein flexibles Arbeitszeitmodell anbieten. Trotzdem ist Emilia Lewicka in ihrem Freundeskreis fast die einzige, die eine solche Flexibilität genießt. Ihre Freundinnen haben feste Arbeitszeiten, schon ein kurzfristiger Arzttermin ist für manche Arbeitgeber ein Problem.

Bayern will Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern

Bisher haben sich 900 Unternehmen dem sogenannten Familienpakt angeschlossen, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern will. Die bayerische Staatsregierung hatte ihn vor einigen Jahren ins Leben gerufen, er sieht ein besseres Betreuungsangebot für Kinder und ein flexibleres Arbeitsumfeld vor. Doch im bundesweiten Vergleich schneidet Bayern nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes schlecht ab.

Lohnlücke in Bayern besonders hoch

Der unbereinigte Gender Pay Gap liegt in Bayern bei ungefähr 24 Prozent, nur in Baden-Württemberg ist er noch höher. Eine Erklärung sieht die Hans-Böckler-Stiftung in der Automobilindustrie, die in den beiden Bundesländern stark vertreten ist. Diese Branche bietet gut bezahlte Jobs, in denen nach wie vor mehr Männer arbeiten, beispielsweise als Ingenieure oder Techniker. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass in Bayern über 80 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten Frauen sind.