Entscheidung zu Arzthonoraren befeuert Protestpläne

Schon vor der Entscheidung zur neuen Honorarregelung für Ärztinnen und Ärzte hatten vor allem Facharztverbände Proteste gegen Sparpläne der Bundesregierung angekündigt. Nun ist die Entscheidung gefallen und die Enttäuschung groß.

Zum Artikel: "Ärzte kündigen lange Wartezeiten in Praxen ab September an"

Orientierungswert um zwei Prozent gestiegen

Um zwei Prozent soll der so genannte Orientierungswert nächstes Jahr steigen, mit dem die Honorare für Kassenärzte und Psychotherapeuten regelmäßig angepasst werden. Mit weiteren Vergütungselementen und anderen Leistungen ergebe sich insgesamt eine Erhöhung von voraussichtlich rund 1,4 Milliarden Euro, sagte ein Sprecher des Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). Damit erhalte rechnerisch jeder niedergelassene Arzt und jede niedergelassene Ärztin nächstes Jahr 11.000 Euro zusätzlich an Honorar.

Kritik von Ärztevertretern

Ärzteverbände halten solche Berechnungen aber für irreführend und kritisieren den Schiedsspruch. Das dafür zuständige Gremium der Selbstverwaltung habe die Entscheidung gegen die Ärztevertreter getroffen, erklärte die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die Anhebung gleiche die Kostensteigerungen der Arztpraxen nicht annähernd aus. Allerdings ist gesetzlich vorgesehen, dass bei den Honorar-Anpassungen immer die beiden zurückliegenden Jahre berücksichtigt werden. Die Kostensteigerungen im Lauf dieses Jahres fließen also noch nicht ein.

Neupatienten-Regelung: Fachärzteverband kündigte Protestaktionen an

Ärzteverbände kritisieren auch, dass die Bundesregierung Verbesserungen beim Honorar für Patienten, die neu in einer Praxis aufgenommen werden, wieder kippen will. Damit soll die Ärzteschaft einen Beitrag leisten, um die Finanzlücke von 17 Milliarden Euro zu stopfen, die nächstes Jahr in der gesetzlichen Krankenversicherung erwartet wird. Der Bayerische Fachärzteverband beispielsweise hat spürbare Protestaktionen angekündigt.