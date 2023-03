Entscheidung über Knauf-Bergwerk bei Würzburg verzögert sich

Es wäre das größte Bergwerk Bayerns: das Gips-Bergwerk in der Altertheimer Mulde bei Würzburg, das der Weltkonzern Knauf plant. Dort gibt es unterhalb von Wiesen und Wäldern ein großes Gips-Vorkommen. Wenn alles nach Plan läuft, dann will Knauf Ende 2026 mit der Förderung beginnen: anfangs 300.000 Tonnen Gips pro Jahr, später maximal eine Million Tonnen jährlich. An diesem Zeitplan hält Knauf fest – und das obwohl sich das Genehmigungsverfahren verzögert.

Genehmigungsverfahren ruht derzeit

Über die Genehmigung des geplanten Bergwerks entscheidet das Bergamt Nordbayern. Doch das Verfahren ruht aktuell. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern: Auf BR-Anfrage teilen sowohl das Bergamt Nordbayern als auch die Firma Knauf mit, dass es eine Verzögerung gibt. Grund dafür ist laut Knauf, dass eine Bohrung für das Wassergutachten wiederholt werden musste.

Fehlerhafte Bohrung sorgt für Verzögerung

Für ein hydrogeologisches Gutachten sind nach Angaben von Knauf 18 Bohrungen notwendig. Der Konzern hatte geplant, diese Bohrungen im vergangenen Jahr abzuschließen. "Eine der Bohrungen war jedoch fehlerhaft und ließ sich nicht auswerten. Sie musste daher im März wiederholt werden", heißt es in einer Stellungnahme des Weltmarktführers für Gipsprodukte. Der externe Gutachter, der das Wassergutachten erstellt, kann die Ergebnisse deshalb erst später vorlegen als ursprünglich geplant.

Im Herbst 2022 hatte Knauf noch damit gerechnet, dass das Gutachten bis Ende Mai 2023 fertiggestellt ist. Durch die Verzögerung geht das Bergamt Nordbayern aktuell davon aus, dass die nötigen Unterlagen für das bergrechtliche Genehmigungsverfahren "nicht vor Ende des Jahres 2023" vorliegen. Erst dann nimmt das Bergamt das ruhende Verfahren wieder auf.

Kritik kommt von Naturschützern

Die Pläne sorgen vor allem bei Naturschützern für Gegenwind. Der Bund Naturschutz etwa befürchtet, dass der Gipsabbau dem Grundwasser schaden könnte. Denn: Oberhalb des Gips-Vorkommens befindet sich eine wasserführende Schicht. Der Niederschlag, der in der Altertheimer Mulde fällt und versickert, fließt unterirdisch zu den Quellen, die in Zell am Main als Trinkwasser gewonnen werden. Auf diese Zeller Quellen ist etwa die Hälfte der Würzburger Bevölkerung angewiesen.

Mit dem hydrogeologischen Gutachten soll sichergestellt werden, dass das Grundwasser durch den Gips-Abbau nicht beeinträchtigt wird. Das betont die Firma Knauf auch in ihrer Stellungnahme: "Es geht darum, jedwede nachteilhafte Auswirkung auf das Trinkwasser auszuschließen. Für das Gutachten gilt daher: lieber gründlich und zuverlässig als schnell und ungenau."

Wasserschutzgebiet soll erweitert werden

Während die Pläne für das Bergwerk voranschreiten, läuft am Würzburger Landratsamt ein Verfahren zur Erweiterung des Wasserschutzgebietes der Zeller Quellen. Es soll von etwa acht auf insgesamt 66 Quadratkilometer erweitert werden. Dann würde auch die Altertheimer Mulde in dem Wasserschutzgebiet liegen. Laut Umweltministerium ist "das geplante Wasserschutzgebiet als vorgesehenes Wasserschutzgebiet zu sehen".

Umstrittener Gipsabbau

Dass das geplante Bergwerk ein großes Politikum in der Region darstellt, zeigt auch eine Mitteilung, die die Firma Knauf vergangene Woche verschickt hat. Darin erklärt Knauf, wie es 2019 dazu kommen konnte, dass die Aisch-Quelle im Zusammenhang mit dem Gipsabbau in Burgbernheim versiegt war. Und wie Knauf das Problem damals gelöst hatte. Doch vor allem betont der Weltkonzern in der Mitteilung die Unterschiede zum geplanten Bergwerk in der Altertheimer Mulde. Die Erkundungen dort seien "deutlich umfassender, wir kennen das Gelände viel besser". Dass das Grundwasser beeinträchtigt werden könnte, schließt Knauf aus.