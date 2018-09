Entscheidung über beurlaubten Audi-Chef Stadler vertagt

In Wolfsburg sind heute die Aufsichtsräte von Audi und dem Mutterkonzern Volkswagen zusammengekommen, unter anderem um über die Zukunft des inhaftierten Audi-Chefs Rupert Stadler zu entscheiden. Da der inhaftierte Manager nicht nur Vorstandschef bei Audi, sondern auch Mitglied im Konzernvorstand bei Volkswagen ist, müssen beide Kontrollgremien über Stadlers Schicksal entscheiden. Beobachter haben mit einer Abberufung Stadlers durch die Aufsichtsräte heute gerechnet.

Entscheidung am Dienstag

Die Entscheidung, ob Stadlers Vertrag aufgelöst werden soll und vor allem unter welchen Konditionen, wurde aber vertagt auf kommenden Dienstag. Das haben Konzernkreise dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Laut der Nachrichtenagentur dpa waren die beiden Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), mit der Lösung einer Vertragsaufhebung samt Abfindung für den Chef der VW-Tochter nicht einverstanden.

Der Audi-Chef sitzt seit drei Monaten in Untersuchungshaft

Am 18. Juni 2018 wurde der Audi-Chef Rupert Stadler in Ingolstadt verhaftet - wegen Verdunkelungsgefahr. Seitdem sitzt er in der JVA Augsburg. Haftbeschwerden blieben ohne Erfolg. Nach der Verhaftung war Stadler von seinen Konzernfunktionen beurlaubt worden