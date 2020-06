Energiewende: Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen

Ziel ist die industrielle Wasserstoffgewinnung

Künftig soll die Herstellung von grünem Wasserstoff aber auch in industriellem Maßstab umgesetzt werden. Der so gewonnene Wasserstoff kann beispielsweise dann Elektroautos betanken, die eine Brennstoffzelle an Bord haben. Die macht aus dem Wasserstoff wieder Strom, der den E-Motor antreibt. Der Wasserstoff kann aber auch in das Erdgasnetz eingespeist werden – pur zwar nur zu kleinen Teilen, chemisch weiterbearbeitet aber auch in großen Mengen. So ließe sich die umfangreiche und schon bestehende Infrastruktur zum Transport des Wasserstoffs nutzen – und die Stromnetze entlasten. Am Zielort könnte der Wasserstoff dann wieder Gasturbinen antreiben,die Strom herstellen oder zum Heizen verwendet werden. Ökostrom könnte mittels Wasserstoff - als Energieträger - also wesentliche Teile der Energieversorgung übernehmen.

Knackpunkt Wirtschaftlichkeit

Schwierigkeiten bereitet derzeit aber noch die Wirtschaftlichkeit – da die Umwandlungsverluste von Strom zu Wasserstoff und wieder zurück noch sehr hoch sind. Außerdem gibt es bei weitem noch nicht genügend Ökostrom, um Mobilität und Wärmebereich mit abzudecken. Dem TÜV-Süd zufolge ist eine Wasserstoffwirtschaft übrigens nicht gefährlicher als die heutige auf Basis von Erdöl, Benzin und Erdgas. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Gefahren des Urans oder der Kohle.

Wirtschaftsverbände für mehr Tempo

Erst kürzlich hatte der Verband deutscher Maschinen-und Anlagenbauer VDMA mit anderen Verbänden Bundeswirtschaftminister Altmaier aufgefordert, ein überfälliges Signal zu setzen und die notwendige Planungssicherheit mit der Nationalen Wasserstoffstrategie zu schaffen. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl nannte die heute vorgestellte Wasserstoffstrategie der Bundesregierung einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Die Siemens AG erwartet eine nachhaltige Stärkung des Industriestandortes Deutschland, wenn die Wasserstoffstrategie konsequent umgesetzt wird.

"Wir werden als Unternehmen die Rahmenbedingungen nutzen und unsere Aktivitäten für den Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft im industriellen Maßstab weiter mit aller Kraft betreiben." Dr. Christian Bruch, Vorstandsvorsitzender Siemens-Energy