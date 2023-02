"Energiewende made in Nürnberg" – aber Fachkräftemangel bremst

Die Werke von Siemens Energy in Nürnberg sind teils auf viele Jahre ausgebucht, die Auftragslage ist gut. Aber: Wie viele andere Unternehmen sucht auch der Konzern händeringend nach Fachkräften. Um die zu bekommen, setzt Siemens Energy nun unter anderem auf eine neue, futuristische Ausstellung: "Energiewende made in Nürnberg" soll die eigene Arbeit und die eigenen Produkte bekannter machen und besser in Szene setzen. Die Besucherinnen und Besucher können dabei dank virtueller Technik zum Beispiel riesige Dampfturbinen in ihre Einzelteile zerlegen.

Volle Auftragsbücher – auch dank der Energiewende

Von Krise keine Spur – zumindest nicht bei Siemens Energy. Die Auftragsbücher des Unternehmens seien auch an seinen vier Nürnberger Standorten voll, betont Mate Sicenica. Der Vertriebsleiter vom Trafowerk in der Katzwanger Straße spricht beispielsweise von einer "Vollauslastung" bis 2026. Teils habe man aber schon Aufträge bis in die Jahre 2028, 2029, sagt er. Mit Blick auf die Energiewende sei aber noch ein großes Wachstum zu erwarten, so Sicenica. Sein Kollege Harald Ackerlauer, kaufmännischer Werksleiter des Trafowerks, ergänzt: "Die Energiewende passiert hier in Nürnberg." So würden beispielsweise bei allen großen Stromautobahnen in Deutschland Transformatoren von Siemens Energy verbaut. In nahezu jedem ICE-Zug stecke ebenfalls ein Trafo des Unternehmens, hergestellt in Nürnberg. Auch wegen der Energiewende heißt es: Man könne sich vor Aufträgen nicht mehr retten.

Fehlende Fachkräfte als "Bremsklotz"

Um diese Auftragsflut zu bewältigen, braucht Siemens Energy dringend mehr Personal. Personal, das bislang nicht zu bekommen ist. Allein an den vier Nürnberger Standorten fehlen insgesamt rund 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Mate Sicenica. Gesucht werden Führungskräfte, Ingenieure und Facharbeiter sowie Leute für einfachere Tätigkeiten. Und natürlich Auszubildende. Der Fachkräftemangel sei aktuell "ein großer Bremsklotz", so Mate Sicenica.

Mit Mixed-Reality-Brille aus dem "Schattendasein"

Siemens Energy tut sich eigenen Angaben zufolge besonders schwer bei der Suche nach neuen Arbeitskräften. Viel schwerer als Adidas beispielsweise, ist man der Meinung. Der Grund sei, dass die Produkte des Unternehmens in der Öffentlichkeit kaum sichtbar seien – wie etwa die Trafos in ICE-Zügen. "Wir wollen ein Stück weit aus dem Schattendasein kommen", sagt Mate Sicenica. Dabei helfen soll eine neue, futuristische Ausstellung: "Energiewende made in Nürnberg".

Für Dampfturbinen und Großtransformatoren begeistern

Dank einer sogenannten Mixed-Reality-Brille können die Besucherinnen und Besucher sich die Nürnberger Standorte und ihre Produkte genauer ansehen: Dampfturbinen und Großtransformatoren, die in realer Größe nicht annähernd in den Ausstellungsraum des Innovationslabors "Josephs" im Augustinerhof nahe des Nürnberger Hauptmarkts passen würden. Die größten Trafos wiegen bis zu 900 Tonnen. Selbst die "kleinen" bringen immer noch rund 20 Tonnen auf die Waage. Mithilfe der Mixed-Reality-Brille kann man die Trafos und Dampfturbinen sogar virtuell in ihre Einzelteile zerlegen. Das soll Besucherinnen und Besucher begeistern – und so bei der Personalsuche helfen.

111 Jahre Trafowerk

Die Ausstellung rückt auch den größten der vier Nürnberger Standorte in den Fokus: das Trafowerk in der Katzwanger Straße, das heuer sein 111-jähriges Bestehen feiert. Hier werden die bis zu 900 Tonnen schweren und damit auch größten Transformatoren gefertigt. Bevor sie ausgeliefert werden, müssen die Kolosse wieder in ihre Einzelteile zerlegt werden. Per Schwertransport gehen die Transformatoren dann meist an den Nürnberger Hafen – und von dort aus in alle Welt. Zum 111-jährigen Jubiläum des Trafowerks soll voraussichtlich im Juni gefeiert werden – mit Kunden. Vor allem aber mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Ausstellung "Energiewende made in Nürnberg" ist im Februar im offenen Innovationslabor "Josephs" im Augustinerhof in der Winklerstraße von Mittwoch bis Freitag von 12.00 bis 19.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.