Energiewende: Bisher zu wenig Plansicherheit für Unternehmen

Von einem "Energiemix mit nennenswertem grünem Anteil" für Unterfranken hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) bei einer Pressekonferenz am Freitag (26.11.21) gesprochen. 44 Prozent des Stroms seien 2019 durch erneuerbare Energien erzeugt worden, etwa durch Solar- oder Windenergie. Laut dem Energie-Atlas Bayern hat Unterfranken allein aus Solar- und Windenergie aber ein Potenzial von jährlich 12 Terrawattstunden. Das wäre eineinhalbmal mehr Strom als 2019 verbraucht wurde. Dieser grüne Strom ist laut der vbw dringend nötig und ein essenzieller Schritt auf dem Weg hin zur Klimaneutralität.

Notwendigkeit zur Energiewende durch Koalitionsvertrag

Der am Mittwoch vorgestellte Koalitionsvertrag der Ampelparteien sieht einen Kohleausstieg bis 2030 vor. 80 Prozent des bis dahin benötigten Strom sollen dann aus erneuerbaren Energien erzeugt werden. Ein unterfränkisches Unternehmen, das bereits jetzt auf grünen Strom umsteigen möchte, ist die Franken Guss GmbH in Kitzingen. 655 Mitarbeitende beschäftigt die Gießerei, die etwa für die Automobil- oder Windindustrie Teile aus Aluminium und Eisen herstellt. Geschäftsführer Josef Ramthun sagt, dass viele Kundinnen und Kunden die Klimaneutralität seines Unternehmens fordern – doch die kostet und ist bisher noch nicht planbar.

Strom zu teuer und nicht verfügbar

Im vergangenen Jahr hatte Franken Guss einen Jahresumsatz von etwa hundert Millionen Euro. Die Umstellung der heute genutzten Schachtöfen, die mit Koks erhitzt werden, auf eine grüne elektrische Lösung, würde den Konzern 70 Millionen Euro kosten. Und pro Jahr 50.000 Tonnen C02 einsparen. Geschäftsführer Ramthun sagt aber, dass diese Umstellung erst bei einem Strompreis von vier Cent je Kilowattstunde rentabel wäre. Er fordert von der Politik eine Festlegung des Industriestrompreises und kritisiert: "Gerade gibt es keine Planbarkeit für grünen Strom und die Genehmigungsverfahren dauern zu lang." Der Umbau hin zu elektrischen Öfen könne durch die bürokratischen Verfahren mehrere Jahre dauern. Bei den momentan hohen Strompreisen würden seine Produkte außerdem mindestens doppelt so teuer werden.

Kommunale Stromerzeugung nur Teil der Lösung

"Den Strom müssen wir in den Kommunen, in den Gemeinden produzieren", fordert Christian Zeißner, Bürgermeister der Gemeinde Waigolshausen im Landkreis Schweinfurt. Durch zwei Windräder, Biomasse sowie Fotovoltaik-Anlagen auf privaten und kommunalen Gebäuden wird hier dreimal mehr Energie produziert, als die 2.700 Einwohner verbrauchen. Er sieht es als einzige Lösung hin zur Klimaneutralität, "die Bürger über Vorteile und Förderungsmöglichkeiten" aufzuklären. Klar ist aber, knapp 18.000 Megawatt Strom, wie sie jährlich in Waigolshausen produziert werden, sind für Unternehmen wie Franken Guss ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie benötigen politische Lösungen, um national und international wettbewerbsfähig zu bleiben.