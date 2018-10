Energieverbrauch pro Haushalt steigt erneut

Das Statistische Bundesamt hat nun Einzelheiten dazu vorgelegt. Und die zeigen, dass - ähnlich wie bei den Kraftstoffen fürs Auto - im Haushalt von einer Energiewende derzeit nicht die Rede sein kann. Seit 2014 ist der Energieverbrauch privater Haushalte wieder gestiegen. Das Statistische Bundesamt führt das auf das Bevölkerungswachstum zurück. Außerdem steige der Anteil von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten, die vergleichsweise viel Energie verbrauchen.

Wärme verbraucht am meisten Energie

Das meiste davon mit mehr als 70 Prozent geht in die Raumwärme. Warmes Wasser macht 14 Prozent aus. Der Rest verteilt sich auf diverse Haushaltsgeräte und Tätigkeiten wie Kochen, Trocknen und Bügeln. Nur 1,5 Prozent verbraucht die Beleuchtung. Umfragen ergaben, dass in sanierten Altbauten und Neubauten mit maximaler Wärmedämmung die Zimmertemperatur häufig höher gestellt wird, was den Einspareffekt dort vermindert.

Besonders stark erhöhte sich der Verbrauch von Erdgas, das vergleichsweise günstig war. Bei Mineralöl und Biomasse wie Holzpellets führten Preiserhöhungen offenbar zu einem sinkenden Verbrauch. Erstmals wurden deshalb in den Privatwohnungen etwas weniger erneuerbare Energien genutzt.