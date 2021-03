Energiespartag: Gut für die Umwelt und den Geldbeutel

Die Verbraucherzentralen nehmen den Energiespartag zum Anlass, um wieder einmal zu betonen: Energie sparen, schont nicht nur das Klima, sondern auch den Geldbeutel.

Es geht um Ausgaben von rund zwei- bis dreitausend Euro für eine vierköpfige Familie. Das sind in etwa die Kosten für Strom, Heizung und Warmwasser jedes Jahr. Sparfüchse in energieeffizienten Wohnungen oder Häusern kommen auch mit deutlich weniger aus. Andere brauchen viel mehr. Der Anteil des Stroms am häuslichen Energieverbrauch beträgt etwa 15 Prozent, so die Verbraucherzentralen – bei den Kosten verursacht der Strom aber in der Regel mehr als die Hälfte.

Fernseher, Computer und Kühlgeräte die größten Stromfresser

Etwa die Hälfte dieses Stromverbrauchs wiederum verursachen Fernseher, Computer sowie Kühl- und Tiefkühlgeräte. Hier steckt also das größte Potential, um Strom zu sparen. Das Verbraucherportal Verivox weist beispielsweise auf den teuren Standby-Betrieb vieler Geräte hin. Den konsequent zu unterbinden, könne bis zu 100 Euro im Jahr sparen. Auch neue, sparsamere Kühlgeräte können ihre Anschaffung teils in wenigen Jahren allein durch die Stromeinsparung finanzieren. 85 Prozent der Energie beim Wohnen wird fürs Heizen und Warmwasser benötigt – verursacht aber, in vielen Fällen, weniger als die Hälfte der Kosten. Hier wird das Sparen – jenseits von kürzer Duschen und Heizung runterdrehen – aufwändiger – und beinhaltet meist Dämmmaßnahmen und Investitionen in neue Heiztechnik.

Heizen ist teurer geworden

Wie das Vergleichsportal Check24 hinweist, haben zahlreiche Versorger die Gaspreise erhöht - rund 2,2 Millionen seien Haushalte betroffen. So zahlte den Berechnungen nach ein Haushalt mit Gasheizung in der aktuellen Heizperiode etwa vier Prozent mehr als im Vorjahr. Verbraucher und Verbraucherinnen zahlten derzeit nicht zuletzt wegen der CO2-Abgabe Rekordpreise für Gas, erklärt Lasse Schmid von Check24. Zwar ist das Heizen mit Öl deutlich günstiger als das Heizen mit Gas und es ist auch günstiger als im Vorjahr, aber auch hier ziehen die Preise an, unter anderem auch wegen der CO2-Abgabe.