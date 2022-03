Energiepreise: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was bedeutet diese Abhängigkeit?

Sollte Russland zum Beispiel plötzlich kein Gas mehr liefern, könnte zumindest ein Teil der ausbleibenden Gasmenge kurz- und mittelfristig ersetzt werden. So würden sich im europäischen Erdgas-Versorgungssystem die EU Staaten zunächst wohl gegenseitig unterstützen.

Zum Teil könnten ausbleibende Liefermengen auch durch Importe von Flüssiggas aus dem bestehenden, europäische Pipeline Netz ersetzt werden. In Deutschland fehlt zur Zeit noch sehr viel Infrastruktur, um verflüssigtes Gas, zum Beispiel direkt aus den USA zu importieren. Die Bundesregierung will deshalb zwei Terminals in Norddeutschland bauen, wo Flüssiggas vom Schiff entladen und weiterverarbeitet werden kann.

Statt aus Russland könnte Erdgas in begrenztem Umfang auch aus Norwegen oder Nordafrika bezogen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, in Deutschland vorhandene Gasspeicher anzuzapfen.

Was passiert, wenn Russland den Gashahn zudreht?

Sollte Russland den Gashahn zudrehen oder Deutschland auf Gasimporte aus Russland verzichten, wären die unmittelbarste Folge wohl deutlich höhere Preise. Diese würden vor allem sozial Schwächere treffen, die es sich nicht leisten können, noch mehr Geld fürs Heizen oder Kochen auszugeben. Grundsätzlich wären Haushalte aber durch gesetzliche Regelungen besonders geschützt und bevorzugt. Zunächst würden Abschaltvereinbarungen mit Verbrauchern aus der Industrie in Kraft treten, um die Nachfrage nach Gas zu drosseln und den Markt zu entlasten. Allerdings würde wahrscheinlich immer noch sehr viel Gas fehlen, das nicht ersetzt werden kann. Es müsste gespart werden. Weiter stark steigende Preise könnten dazu führen, dass auch Verbraucher die Heiztemperatur in ihren Wohnungen und Häusern stark drosseln müssten.

Wie hoch sind unsere Reserven? Wie lange reichen sie?

Seit Monaten werden die deutschen Gasspeicher immer leerer. Während sie zum Jahreswechsel noch zu rund 66 Prozent gefüllt waren, sollen sie nach Angaben der EU-Gasspeicherbehörde aktuell nur noch zu einem knappen Viertel befüllt sein. Auch in Bayern ist das so. Dabei ist der Freistaat sehr gut mit Speichern ausgestattet und könnte bei ganz vollen Speichern das Land theoretisch ein Jahr lang mit Gas versorgen. Doch der erhöhte Gasverbrauch im Winter letzten Jahres mit anschließend hohem Bedarf an Gas aufgrund der anziehenden Konjunktur soll die Speicher geleert haben.

Wegen der bereits im Herbst letzten Jahres teuren Energiepreise wurden sie dann nur zögerlich wieder aufgefüllt. Denn Speicherbetreiber verdienen normalerweise ihr Geld damit, Gas im Sommer günstig einzukaufen, um es dann in hochpreisigeren Perioden wieder abzugeben. Trotz der aktuell angespannten Lage geht der Energie Branchenverband VBEW jedoch davon aus, dass die Gasreserven für die laufende Heizperiode reichen.

Was wird getan, dass Deutschland auch in Zukunft seinen Energiebedarf decken kann?

Aktuell setzen Deutschland und die EU weiter auf Energielieferungen aus Russland. Sie sind deshalb bei den Sanktionen nicht enthalten. Mittel- und langfristig gibt es jedoch Überlegungen, wie eine größere Unabhängigkeit erreicht werden könnte. So geht es etwa darum, zuverlässige Lieferanten außerhalb Russlands zu finden. Insbesondere von Flüssiggas. Die hierfür noch zu errichtende Infrastruktur könnte dann auch für grünen Wasserstoff genutzt werden.

Der Ausbau von erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind und Wasser soll dazu beitragen, mehr Energie selbst zu produzieren, um unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden. Auch mehr Energieeffizienz von Gebäuden und Industrieprozessen wird künftig dafür sorgen, dass erst gar nicht so viel Energie verbraucht wird.

Was können wir tun, um Energie zu sparen?

In Haushalten entsteht der größte Energieverbrauch durchs Heizen. Mit dem richtigen Heizverhalten kann deshalb jeder Bürger viel Energie sparen. Dabei gibt es einiges zu beachten. Von der Einstellung der Thermostate und Raumtemperatur bis zum richtigen Lüftungsverhalten. Mit jedem Grad weniger in der Wohnung können zum Beispiel die Heizkosten um rund 6 Prozent gesenkt werden. Höher als 20 Grad Celsius sollte die Raumtemperatur ohnehin nicht betragen, rät die Verbraucherzentrale. Neben üblichen Raumthermometern gibt es elektronische Thermostate für Heizkörper, an denen die Raumtemperatur abgelesen werden kann. Mit "smart home" Modellen kann die Temperatur sogar von unterwegs kontrolliert werden. Heizkörper sollten zudem nicht von Möbeln zugestellt oder durch Vorhänge verdeckt werden. Gluckernde Geräusche in Heizkörpern können bedeuten, dass Heizkörper nicht ausreichend entlüftet sind. Auch das kann den Energieverbrauch sinnlos nach oben treiben.

Moderne Heizungsanlagen könnten ebenfalls zu erheblichen Energieeinsparungen beitragen. Nach Erhebungen des Landesverbands für das Bayerische Kaminkehrerhandwerk aus dem Jahr 2020 waren mehr als zwei Drittel der Ölheizungen in Bayern bereits älter als 20 Jahre. Auch über die Hälfte der Gasheizungen waren schon länger als 20 Jahre in Betrieb. Das Bayerische Kaminkehrerhandwerk sieht einen "enormen Erneuerungsbedarf". Vor allem auch, um Energie zu sparen. Denn fast jede fünfte Heizungsanlage weise einen Abgasverlust von mehr als 9 Prozent auf. Das bedeute, mehr als 9 Prozent des Brennstoffs werde ungenutzt in Form von Wärme an die Umwelt abgegeben.

Da in Bayern rund die Hälfte aller Haushalte Mieter sind, besteht eine große Abhängigkeit, ob und wann sich die jeweiligen Eigentümer für einen Austausch entscheiden. Aufgrund von langen Lieferzeiten für moderne Heizungsanlagen und ausgebuchten Handwerksfirmen, ist mit einem schnellen Austausch zudem nicht ohne weiteres zu rechnen.

Was kann der Staat tun, um kurzfristig die Preise erträglich zu machen?

Sozial schwache Haushalte und Geringverdiener kann der Staat durch Zuschüsse zu den Heizkosten unterstützen. Auch das Wohngeld könnte für Menschen mit geringem Einkommen jährlich an steigende Energiekosten angepasst werden. Einige EU Länder haben bereits Maßnahmen eingeleitet, um Verbraucher zu schützen. Bereits im Herbst letzten Jahres hatte Frankreich angekündigt, eine Tarifbremse für Strom und Gas angekündigt. Zudem sollten ärmere Haushalte einen sogenannten “Energiescheck” erhalten. Einen Zuschuss in Höhe von 100 Euro pro Haushalt. Auch Italien plant, Haushalten einen Teil ihrer Strom und Gasrechnungen zu erlassen, etwa durch Steuersenkungen. Die EU könnte auch gegen Spekulationen am Gasmarkt vorgehen. Spanien fordert zudem eine gemeinsame Plattform für Gaseinkäufe auf EU Ebene.

Auch in Deutschland werden wegen der hohen Energiepreise Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung diskutiert. Zu den konkret geplanten Maßnahmen gehören eine vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage, einen Sofortzuschlag für Kinder oder die Aufteilung der CO2-Heizkosten zwischen Mietern und Vermietern.