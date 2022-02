Energiepreise belasten schwäbische Wirtschaft

"Die regionale Wirtschaft verliert an Kraft", so Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben zu den Ergebnissen der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage. Die Situation sei allerdings deutlich besser als im vergangenen Winter. Lucassen bezeichnete die Wirtschaft in Schwaben als resilient. "Die regionale Wirtschaft kann Krise", erklärt Lucassen.

Industrie ist "Schwabens Konjunkturmotor"

Die Branchen in Schwaben entwickeln sich laut IHK seit Beginn der Pandemie unterschiedlich. Nach wie vor habe das Reise- und Gastgewerbe zu kämpfen. Darunter leide besonders das Allgäu, wo der Tourismus eine große Bedeutung hat. Die staatlichen Maßnahmen sorgen aus Sicht der Kammer für überproportional großen Druck. Am besten laufe es im schwäbischen Baugewerbe und in der Industrie. Sie ist laut dem Hauptgeschäftsführer der "Konjunkturmotor der Region".

Unternehmen in Schwaben verhalten optimistisch

Der Blick in die Zukunft ist den Ergebnissen der Konjunkturumfrage zufolge verhalten optimistisch. Zwar sei das Auslandsgeschäft eine große Chance für schwäbische Betriebe. Doch gerade der Markt in China berge Risiken. Die Corona-Politik dort sei der größte Unsicherheitsfaktor. Zudem hake es weltweit noch bei den Lieferketten. Das führe zu hohen Rohstoffpreisen.

IHK fordert mehr ausländische Fachkräfte

Um einen Aufschwung nicht zu gefährden, fordert die Kammer mehr Fachkräfte. Ausländern müsse es einfacher gemacht werden, hier zu arbeiten, so Andreas Kopton. Nicht jede IT-Fachkraft müsse perfekt deutsch sprechen. Auch müsse über eine längere Wochenarbeitszeit nachgedacht werden. Der Kammerpräsident fordert außerdem niedrigere Energie- und Rohstoffpreise. Hier könne der Staat lenkend eingreifen. Es nütze Schwaben wenig, "wenn Strom im Norden zwar produziert wird, im Süden aber aufgrund fehlender Stromleitungen nicht ankommt", erklärt Kopton.

Drei Mal im Jahr befragt die IHK Schwaben ihre Mitglieder zur aktuellen Geschäftslage und ihren Erwartungen. 2051 Unternehmen hat die Kammer angeschrieben, davon haben 943 geantwortet. Zuletzt hatte die IHK Schwaben im Oktober eine Konjunkturumfrage ausgewertet.