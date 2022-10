Ökonomin: "Wir zahlen den Preis der verschleppten Energiewende"

Vor allem beim Thema Windkraft steht Bayern schon lange in der Kritik. Die sogenannte 10H-Regel schreibt in Bayern vor, dass Windräder nur mit genügend Abstand zur nächsten Siedlung gebaut werden dürfen. Und zwar mindestens die zehnfache Länge des Windrades.

Dadurch kommen viele Flächen für den Bau von Windrädern in Bayern nicht in Frage. Claudia Kemfert fordert deshalb: "Bayern sollte so schnell wie möglich die pauschale Abstandsregel abschaffen. Das fordern wir schon sehr lange, weil es eben den kompletten Windausbau zum Erliegen gebracht hat."

Ausbau aller erneuerbaren Energien wichtig

Wichtig sei vor allem ein Mix aus Erneuerbaren Energien. Nicht nur Windkraft, sondern auch die Solarenergie und Biomasse sollten laut Kemfert die Zukunft der Energiegewinnung sein: "Erneuerbare Energien sind Teamplayer. Wir brauchen alle von ihnen und auch überall, damit auch die Versorgungssicherheit gewährleistet ist."

Claudia Kemfert fordert im BR24 Interview mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien – als effektivste Lösung gegen steigende Preise.