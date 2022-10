Unternehmen in der Energiekrise: Muss der Staat alle retten?

Too big to fail - manche Unternehmen gelten einfach als zu groß, um sie gegen die Wand fahren zu lassen. Dieses Motto kennen wir schon aus der Bankenkrise. Doch es gibt Gegenstimmen.

"Too big to fail ist aber mit den Prinzipien der Marktwirtschaft nicht vereinbar, Banken müssen im Fall der Fälle auch scheitern können." - Kein Geringerer als Jens Weidmann hat das gesagt, der ehemalige Präsident der Bundesbank. Unternehmen, die damit rechnen, dass sie in Krisen vom Staat gerettet werden, könnten zu leichtfertig agieren, so Weidmann.

Habeck: Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel

Doch jetzt heißt es schon wieder "too big to fail" - nur eben auf dem Gassektor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erläutert es so: "Wir werden nicht zulassen, dass wir einen systemischen Effekt im deutschen und europäischen Gasmarkt bekommen, weil dann Domino-Effekte eintreten und von einer Unternehmenspleite andere Branchen oder gar die Versorgungssicherheit insgesamt erfasst wird."

Das Unternehmen, das dabei im Mittelpunkt steht, heißt Uniper, entstanden aus einer Abspaltung des Energiekonzerns Eon. Uniper hatte sich wie zuvor Eon auf Gasgeschäfte mit Russland spezialisiert, war auch eine der treibenden Kräfte hinter der Nord Stream 2-Pipeline.

Uniper: Täglich 100 Millionen Euro Miese

Seit Russland damit begonnen hat, den Gashahn zu drosseln, hat Uniper ein Problem, das es mit anderen großen Gasimporteuren teilt. Sie müssen, so Habeck, auf dem Spotmarkt Gas nachkaufen - zu extrem hohen Preisen. Dieses Minus könnten Unternehmen eine Zeitlang aushalten, sagt Habeck, aber sicher nicht grenzenlos.

Allein Uniper macht nach eigenen Angaben täglich mehr als 100 Millionen Euro Verluste. Der Bund hat vor diesem Hintergrund die fast vollständige Verstaatlichung angekündigt. Auch eine deutsche Gazprom-Tochter, die bereits unter Treuhandverwaltung des Bundes steht und inzwischen den Namen Sefe trägt, könnte wegen der Gaskrise verstaatlicht werden. Um Staatshilfen hat schließlich auch das Leipziger Gasunternehmen VNG gebeten.

Kritik: Zuerst Gewinne machen und sich dann retten lassen

Muss das sein? Eine ideale Lösung sei das alles nicht, sagt Georg Zachmann, Energieexperte am Brüsseler Bruegel-Institut. Der Ökonom verweist auf die falschen Anreize, die mit solchen Rettungsmaßnahmen verbunden sind. "Die Unternehmen haben eben auch mit der Erwartung, dass sie im besten Fall damit viel Geld machen und im schlimmsten Fall gerettet werden, weiterhin gute Geschäfte gemacht", so Zachmann.

Nur: Die Gasimporteure einfach "hops gehen lassen", das gehe angesichts der akuten Energiekrise eben auch nicht, räumt der Experte ein. "Womit man vor der Wahl steht, das gesamte System zusammenbrechen zu lassen oder in den sauren Apfel beißt, denjenigen, der sich verzockt hat zu retten."

Dabei geht es nach Einschätzung des Ökonomen Zachmann nicht nur um die betroffenen Kunden, die sich im Fall einer Pleite von Uniper & Co. kurzfristig nach anderen Gaslieferanten umsehen müssten - Gaslieferanten, die in der aktuellen Situation womöglich gar nicht bereitstehen. Es gehe letztlich um den Energiemarkt im Ganzen.

Ökonom: Aus aktuellen Krisen für die Zukunft lernen

Hier spielen so genannte Clearing-Institute eine wichtige Rolle, über die Energiekäufe an den Börsen abgesichert werden. Eine Pleite eines wichtigen Marktakteurs wie Uniper könnte, so Zachmann, dazu führen, dass möglicherweise einer dieser sehr wichtigen systemischen Bausteine im Energiehandelssystem ausfallen würde, und dann würde der gesamte Energiehandel in Europa auseinanderbrechen. In der aktuellen Krise ist die Rettung von Uniper & Co. nach Ansicht der meisten Beobachter daher alternativlos.

"Ich glaube, das Problem ist ein staatliches Versagen, man darf Unternehmen nicht gestatten, so riskante Geschäfte zu tätigen, man muss dafür sorgen, dass Unternehmen eine genügend diversifizierte Versorgungsstruktur haben." Dr. Georg Zachmann, Bruegel-Institut

Umso wichtiger ist es, in Zukunft dafür zu sorgen, dass riskantes Geschäftsgebaren nicht belohnt wird. Hier habe es auch Versäumnisse der Politik gegeben, sagt Georg Zachmann vom Bruegel-Institut.

Das gelte letztlich nicht nur für den Energiebereich. Für die gesamte Wirtschaft müssten die jüngsten Krisen - siehe auch die Lieferprobleme in Corona-Zeiten - eine Lehre sein, sich breiter aufzustellen.