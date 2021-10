Energiekostenvergleich an Tankstellen scheitert in der Praxis

An der A96, Abfahrt 20, befindet sich die Tankstelle Türkheim: "Wir haben noch nichts bekommen", heißt es dort. Beim Euro Rasthof Pfaffenhofen an der A9, Abfahrt 66, weiß man ebenfalls von nichts und an der A70, Ausfahrt 23, freut man sich, weil man nur vier sogenannte Mehrproduktzapfsäulen hat. "Zum Glück", heißt es hier. Denn wenn die Tankstelle sieben oder noch mehr Zapfsäulen hätte, müsste sie schon seit einigen Tagen ein gelb-orangefarbenes Plakat aushängen, auf dem steht "Energiekostenvergleich für Personenkraftwagen in €/100 km".

EU-Richtlinie soll auf alternative Antriebe aufmerksam machen

Mit diesen Plakaten setzt das Bundeswirtschaftsministerium eine EU-Richtlinie um, mit der Autofahrerinnen und Autofahrer beim Kauf eines neuen Autos für "alternative Antriebsarten sensibilisiert" werden sollen. Und tatsächlich erscheint es auf den ersten Blick eindeutig: Wer seinen Mittelklassewagen mit gewöhnlichem Super Benzin tankt, zahlt laut Tabelle deutlich mehr als für 100 Kilometer Fahrt mit dem Stromer. Da stehen dann 11,42 Euro nur 4,84 Euro gegenüber.

Allerdings gibt es viel Kritik an diesen Zahlen. Beim ADAC findet man es grundsätzlich gut, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sensibilisiert werden sollen. Aber es bleibe unklar, welche Zahlen der Tabelle zugrunde liegen. Außerdem seien die bei Benzin typischen Preisschwankungen nicht abzulesen – zumal der Aushang nur vierteljährlich aktualisiert wird. Das sei viel zu selten, um einen realistischen Vergleich anzustellen, heißt es.

Preisvergleich in der Kritik

Beim Zentralverband des Tankstellengewerbes fällt die Kritik noch deutlicher aus: "Wir sind die Branche, die den Preisvergleich ermöglicht", sagt der Geschäftsführer Jürgen Ziegner. Schließlich sei die Preisanzeige vor der Tankstelle seit Jahren Standard. "Aber dann sollte man auch redlich vergleichen", erklärt er und meint damit, dass die angegebenen Kosten für ein Elektroauto gar nicht hinkommen könnten.

Denn nur wer daheim mit dem günstigsten Stromtarif auflädt und dann langsam und bei gutem Wetter fährt, verbrauche annähernd so wenig wie die Tabelle suggeriert. Tatsächlich aber sei der Strom-Verbrauch für ein E-Auto im Schnitt deutlich höher, genauso wie die Ladekosten an öffentlichen E-Zapfsäulen.

Genaue Vorgaben für die Plakate

Und noch etwas stößt dem Tankstellenverband auf: Die haargenauen Angaben dazu, wo die Plakate hängen müssen. Wenn sie außerhalb des Tankstellengebäudes hängen, dann müssen sie zwischen zwei Säulen hängen, mindestens in der Größe DIN A3. Drinnen, im Kassenbereich mindestens in DIN A2.

Die dritte Möglichkeit ist das Anzeigen über einen Monitor mit einer Mindestgröße von 19 Zoll an der Zapfsäule, dann müsse die Tabelle aber alle zweieinhalb Minuten für jeweils 30 Sekunden eingeblendet werden. "Das sieht doch eh nur, wer auch wirklich volltankt", sagt der Geschäftsführer des Tankstellenverbands Ziegner.

Bundeswirtschaftsministerium ist irritiert

Beim Bundeswirtschaftsministerium kennt man die Kritik, ist aber irritiert darüber, dass bei den angefragten bayerischen Betreibern noch so wenig Wissen über die Aushänge besteht. "Das, was wir umgesetzt haben, ist die Mindestanforderung", sagt eine Sprecherin. Sie meint damit, dass ohnehin schon nur etwa 1.400 der rund 14.000 Tankstellen im Bundesgebiet den Aushang machen müssen. In Bayern dürfte das nicht mal 250 Tankstellen betreffen. "Dass das jetzt nicht bekannt ist, kann eigentlich nicht sein", sagt sie weiter. "Wir haben das breit kommuniziert". Man wolle beobachten, wie es jetzt weitergehe.

Einen Treffer gibt es dann aber doch noch auf der Suche nach einer Tankstelle mit dem neuen Preisvergleichsschild: A9, Ausfahrt 56, der Autohof Grand Grill Hilpoltstein. Dort hängt das Plakat direkt neben der Eingangstür. "Wir haben das direkt auf Sichthöhe", erzählt die Betreiberin. Reaktionen von den Autofahrern habe es aber bislang noch nicht gegeben.