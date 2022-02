Energiekosten: Glasindustrie ruft Bundesregierung um Hilfe

Vertreter der Glasindustrie im Landkreis Kronach haben auf Grund weiter steigender Energiepreise einen erneuten Hilferuf an die Bundespolitik gesandt. In einem Online-Video fordern sie dringende Unterstützung, da sonst viele Arbeitsplätze in Gefahr seien. Die Unternehmen Wiegand-Glas, Heinz-Glas und Rösner-Siebdruck leiden seit Monaten unter stark gestiegenen Energiekosten.

Kostenexplosion: Energiepreise um 500 Prozent gestiegen

Die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten um mehr als 500 Prozent in die Höhe geschossen, sagt Frank Hammerschmidt, Geschäftsführer der Rösner GmbH.

"Wir werden nicht weiter existieren können, Mitarbeiter haben Angst um ihre Zukunft." Frank Hammerschmidt, Geschäftsführer Rösner GmbH

Die Politik müsse jetzt helfen und nicht erst in einigen Jahren. So sieht es auch Nikolaus Wiegand, dessen Familienunternehmen seit mehr als 100 Jahren im Frankenwald Glasflaschen herstellt. Ohne die Schmelzwannen des Unternehmens würden Altglascontainer in den Städten überlaufen, sagt Wiegand. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben die Nummer eins in Deutschland, wenn es um Altglas-Recycling geht. Im Juni vergangenen Jahres hatte es bei Wiegand-Glas gebrannt, Ursache war ein technischer Defekt.

Stromverbrauch pro Jahr: 100 Millionen Kilowattstunden

Im Traditionsunternehmen Heinz-Glas in Kleintettau laufen zwei Schmelzwannen 365 Tage im Jahr. An den Standorten Kleintettau im Landkreis Kronach und Piesau im nahen Thüringen verbraucht Heinz-Glas pro Jahr 100 Millionen Kilowattstunden Strom, so viel wie die Privathaushalte der Stadt Bamberg mit mehr als 77.000 Einwohnern.