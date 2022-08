Energiekonzerne sollen Idee zu Gasumlage beeinflusst haben

Im Juli rettete die Bundesregierung Uniper mit einem milliardenschweren Rettungspaket. Ein Teil davon ist die heute umstrittene Gasumlage. Die Debatte darum spitzt sich immer weiter zu. Nach Medienberichten des "Business Insider" sollen das strauchelnde Unternehmen Uniper und weitere Energieriesen starken Einfluss auf die politische Entscheidung genommen haben.

Bericht: Idee zur Gasumlage aus Uniper-Kreisen

Die Gasumlage könnte 2,8 Cent pro Kilowattstunde extra kosten - für alle Gaskunden ab dem 1. Oktober. Für Familien würde das schnell mal mehrere Hundert Euro Zusatzbelastung im Jahr bedeuten. Laut "Business Insider" kam die Idee dazu aus dem direkten Umfeld des Gaslieferanten Uniper. Druck machten offenbar auch Ratingagenturen, die die Kreditwürdigkeit des Konzerns gefährdet sahen.

Auch Konzerne mit Milliardengewinnen könnten profitieren

Das Geld soll an Gasversorger wie Uniper fließen. Doch weil inzwischen auch andere Energiekonzerne die Gasumlage nutzen wollen, obwohl sie Milliardengewinne machen, gerät Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) in starke Erklärungsnot - und die Kritik an der Umlage wächst.

Habeck will Pläne für Umlage überarbeiten

Die Bundesregierung arbeitet nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits an Änderungen der Pläne zur Gasumlage. Der Bundeswirtschaftsminister äußerte sich am Sonntagabend im ZDF: Er wolle verhindern, dass auch Unternehmen von der Umlage profitieren, die sie wirtschaftlich gar nicht bräuchten. Auch die Koalitionspartner üben immer stärker Druck auf Wirtschaftsminister Robert Habeck aus. Die Korrekturen könnten bereits bei der Kabinettsklausur ab Dienstag Thema sein.