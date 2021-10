Energieinfrastruktur in Bayern

Bayern soll bis 2040 klimaneutral werden. Dieses Ziel ist noch ehrgeiziger als die Klimaziele, die die Bundesregierung (2045) und die Europäische Union (2050) erreichen wollen. Energieversorger und Netzbetreiber sind sich einig, dass der Strom künftig vor allem aus Windkraft und Photovoltaik kommen wird und dass Bayern verstärkt Strom importieren müsse.

Wie der Strom für die Industrie dennoch bezahlbar bleibt und wie die dafür nötige Infrastruktur sinnvoll und schnell ausgebaut werden kann, das diskutierten Energieversorger und Netzbetreiber mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in München.

10H-Regel als Dämpfer für Windenergie?

Eine Herausforderung in diesem Zusammenhang sei die sogenannte 10H-Regel, sagte Bernd Wust, Sprecher des Bundesverbands Windenergie in Bayern. Im Freistaat muss der Abstand eines Windrades zur nächsten Wohnsiedlung mindestens das Zehnfache der Höhe betragen. Bei 200 Meter hohen Anlagen sind das also zwei Kilometer.

Wegen der 10H-Regel sei der Ausbau der Windenergie in Bayern komplett zum Erliegen gekommen, kritisierte Wust. Auch, dass Gemeinderäte per Beschluss davon abweichen könne, habe die Akzeptanz vor Ort nicht gesteigert, im Gegenteil.

Dem entgegnete Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), dass auch im benachbarten Baden-Württemberg keine neuen Windräder mehr gebaut würden, aber dort gebe es keine 10H-Regel.

Akzeptanz für Windkraft fraglich

Bernd Wust, der auch Fachanwalt für Energierecht ist, rechnete vor, dass in den kommenden zehn Jahren eintausend neue Anlagen entstehen müssten. Oder, anders gesagt: pro Jahr müssten in jedem bayerischen Landkreis jeweils zwei neue Anlagen gebaut werden. Durchaus kontrovers diskutierten die Experten, ob die Bevölkerung dies akzeptieren werde.

Berit Erlach, promovierte Ingenieurin und Leiterin für die "Energiesysteme der Zukunft" bei der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften (acatech), betonte allerdings, Studien hätten ergeben, dass die Bevölkerung den Erneuerbaren Energien und dem Netzausbau keineswegs ablehnend gegenüberstehe und vor allem dann mitziehe, wenn die Betroffenen auf regionaler Ebene einbezogen würden.

Mit Sektorenkopplung zur Klimaneutralität

Die Vertreter der Lechwerke und der bayernets GmbH machten deutlich, dass künftige Planungen und Entscheidungen stärker als bislang "systemisch" gedacht werden müssten. Das heißt, die Sektoren Energie, Wärme und Verkehr müssen besser verzahnt werden (sogenannte Sektorenkopplung), damit die Energiewende gelingen kann.

Mit acht bis zehn Jahren Dauer seien die Genehmigungsverfahren in Deutschland aber zu lang, kritisierte Tennet-Vorstand Tim Meyerjürgens. Mit drei bis vier Milliarden Euro ist Tennet aktuell der größte Investor, um die Energieinfrastruktur in Deutschland auszubauen und die Netze auf die neue, höhere Belastung auszurichten.

Meyerjürgens betonte, dass nur die direkten Küstenstreifen an der Nordsee geeignet seien, um künftig Wasserstoff in großen Mengen zu produzieren. Dies wirft erneut ein Schlaglicht auf die neuen Leitungen, die gebraucht werden, um den Strom von Nord nach Süd zu transportieren.

Teurer Strom: Unternehmen fürchten um Wettbewerbsfähigkeit

Allein die bayerische Chemieindustrie steht für 90.000 Arbeitsplätze im Freistaat. Sie gilt als besonders großer Energieverbraucher. Vor allem dort wächst die Sorge, nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein, wenn Industriestrom teurer wird. Der neue Vorstandsvorsitzende von Wacker Chemie, Christian Hartel, rechnete vor, dass allein auf den Wacker-Konzern mit bundesweit mehreren Standorten 0,7 Prozent des deutschen Strombedarfs entfällt.

Die Chemieindustrie sei allerdings nicht nur Teil des Problems, sondern mehr noch "Teil der Lösung", so Hartel. Auf politischer Ebene sei ein "Wettlauf der Ambitionen" zu beobachten, aber die Umsetzung fehle.

"Klimaschutz wird sichtbar sein"

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) geht davon aus, dass der Ausbau der Netze und der Erneuerbaren Energien den Strompreis dämpfen werde. Darüber hinaus sollte die EEG-Umlage abgeschafft werden und die Stromsteuer (im Einklang mit EU-Vorgaben) sinken. Hauptgeschäftsführer Brossardt betonte allerdings auch: "Der Wandel wird in unserer Landschaft sichtbar werden. Wer Klimaschutz will, muss diese Tatsache akzeptieren."