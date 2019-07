Energiebranche rätselt über Ursachen der Stromknappheit im Juni

Es geht um drei Tage im Juni. Da habe es ein "Ungleichgewicht" zwischen Erzeugung und Verbrauch gegeben, so der Übertragungsnetzbetreiber Tennet. Die Versorgungssicherheit sei dabei zwar nicht gefährdet gewesen, aber man habe eine "starke Unterspeisung des deutschen Systems festgestellt". Die Situation am 6., 12., und 25. Juni sei "außergewöhnlich" gewesen.

Übersetzt heißt das, die Branche musste sich erheblich dafür anstrengen, dass es nicht knapp wird mit der Stromversorgung in Deutschland.

Angebot und Nachfrage regelt sich am Markt

Üblicherweise regeln sich Angebot und Nachfrage auf dem Strommarkt mehr oder weniger von selbst. Sinngemäß funktioniert das so: Kraftwerksbesitzer bieten ihre Leistung an, Stromhändler schätzen ab, was ihre Kunden über den Tag verteilt benötigen und schließen mit den Stromerzeugern entsprechende Verträge ab. Das passiert teilweise Jahre im Voraus, aber auch sehr kurzfristig noch, beispielsweise einen Tag bevor der Strom benötigt wird.

Da Angebot und Nachfrage in diesem Prozess aber nie exakt in Übereinstimmung zu bringen ist, wurden die vier Übertragungsnetzbetreiber Tennet, 50Hertz, Amprion und TransnetBW als Systemverantwortliche bestimmt. Sie müssen dafür sorgen, dass Angebot und Nachfrage am Ende wirklich übereinstimmen. Dafür haben sie etliche Extra-Kraftwerke unter Vertrag, mit deren "Regelenergie" das Feintuning betrieben wird. Im Juni war dafür der Gegenwert von etwa drei bis vier Großkraftwerken vorgesehen.

Systemverantwortliche mussten teure Maßnahmen ergreifen

An drei Tagen im Juni reichten diese sogenannten Reservekapazitäten aber nicht ansatzweise aus. Nötig wurde mehr als die doppelte Menge an Kraftwerksleistung. Nur durch den kurzfristigen Einkauf von Strom an der Strombörse und im Ausland konnte die Gefahr eines Blackouts verhindert werden. Außerdem wurden große Stromverbraucher vorübergehend nicht beliefert.

Maßnahmen die allerdings sehr teuer waren. Regelenergie verteuerte sich von üblicherweise um die 100 Euro pro Megawattstunde auf bis zu knapp 38.000 Euro (!). Auch die Nichtlieferung von Strom ist mit einer Entschädigung verbunden, was in entsprechenden Verträgen mit den (Groß-)Verbrauchern geregelt ist.

Spekulationen über Ursache laufen

Dem Netzbetreiber Tennet zufolge wird jetzt analysiert, was zu der Stromknappheit geführt hat. Dazu gehöre die Auswertung der sogenannten Bilanzkreisabrechnung. Das werde aber bis zu acht Wochen brauchen.

In der Branche ist aber jetzt schon zu hören, dass möglicherweise Stromhändler für die Probleme verantwortlich sind. Sie könnten sich Preisunterschiede zu Nutze gemacht und bewusst zu wenig Strom für ihre Kunden bestellt haben.

Den Spekulationen zufolge war Strom im regulären Vorab-Einkauf teurer als die sogenannte Regelenergie - die eigentlich nur für das allerletzte Feintuning gedacht ist. Deswegen sollen Händler darauf gesetzt haben, dass die Übertragungsetzbetreiber ihnen den bewusst zu wenig bestellten Strom im Rahmen der Notfallmaßnahmen günstiger besorgen würden, als auf dem regulären Weg der Vorbestellung.

Wohlwollendere Spekulationen besagen, dass sich die Branche an diesen drei Tagen mit ihren Prognosen für den Strombedarf einfach böse verrechnet hat.

Die Rechnung zahlt der Stromkunde

Eine erste Konsequenz aus den Problemen ist jetzt, dass die Netzbetreiber vorerst deutlich mehr Kraftwerke für solche Ausnahmesituationen unter Vertrag genommen haben. Allerdings kostet auch das weiteres Geld, das dann wieder auf die Stromkunden umgelegt wird.