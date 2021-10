Energiebörse: Strompreise steigen sprunghaft

Die Meldungen über immer höhere Energiepreise überschlagen sich momentan geradezu. In dieser Woche sind die Strompreise an der Energiebörse EEX in Leipzig sprunghaft angestiegen – von einem sowieso schon recht hohen Grundniveau. Über 20 Cent im Durchschnitt – in der Spitze gestern Abend sogar mehr als 40 Cent, so viel hat in dieser Woche der Strom an der Leipziger Strombörse für jede Kilowattstunde gekostet. Üblich waren in diesem Jahr im Schnitt eigentlich eher 5 bis 10 Cent. Hauptursache sind die hohen Erdgaspreise – die auch die Stromerzeugung in Gaskraftwerken verteuern.

Verbraucher erwartet keine überteure Stromrechnung

Auf den ersten Blick könnte der Preisanstieg an der Börse bei Endverbrauchern ernsthafte Sorgen auslösen: Ob nun auch die eigene Stromrechnung sprunghaft in die Höhe schnellt? Da gibt es allerdings Entwarnung: So direkt ist der Zusammenhang nicht. Angst, dass die Preissprünge sofort beim Endverbraucher ankommen, muss also niemand haben.

Bei den genannten Börsenpreisen handelt es sich um den sogenannten Spotmarkt – gewissermaßen ein Last-Minute-Strommarkt. Nur ein sehr geringer Teil des in Deutschland benötigten Stroms wird hierüber abgewickelt. Der Großteil läuft über deutlich günstigere Terminbörsen. Dort wird Strom zum Teil schon zwei Jahre im Voraus gehandelt.

Endverbraucher: Strompreise sind Durchschnittspreise

Für den Endverbraucher kommen deswegen Durchschnittspreise über recht lange Zeiträume zustande, erklärt Detlef Fischer, Geschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft. Jeder Stromversorger habe seine eigene Philosophie, wie er einkauft. Die einen beschaffen eine größere Menge langfristig, andere eher kurzfristig. "Und das entscheidet dann letztendlich natürlich auch über den Preis für den Endkunden, so Fischer.

Hinzu komme, dass der eigentliche Strom nur ein Viertel des Endkundenpreises ausmacht. Ein weiteres Viertel kostet der Transport in den Leitungen. Und der Rest sind Steuern, Abgaben und Umlagen.