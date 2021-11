Energie wird teurer – das kommt aber nicht direkt beim Kunden an

Es sind gewaltige Preissprünge, die derzeit Energie deutlich verteuern – vor allem beim Erdgas. Das liegt am unerwartet hohen Bedarf – weltweit, aber besonders auch in Asien. Dort ist die Wirtschaft nach der Corona-Krise regelrecht schlagartig wieder angesprungen. Das führt dazu, dass einiges an Erdgas, vor allem solches, das in Flüssigform auf Schiffen transportiert wird, nicht nach Europa gelangt ist wie bisher, sondern nach Asien. Dort wurden einfach höherer Preise gezahlt.

Erdgas-Angebot zurückgegangen

Und: Das Angebot an Erdgas ist in letzter Zeit nicht unbedingt gewachsen. Die Niederlande steigen beispielsweise gerade aus der Förderung aus und in der Corona-Pandemie sind wegen der abgestürzten Energiepreise in den USA etliche Frackinggas-Unternehmen in die Bredouille geraten.

Zum anderen haben die Preissprünge auch mit dem Vergleich zum vergangenen Jahr zu tun – da waren Öl und Gas sehr günstig. Der Sprung zurück zur preislichen Normalität und auch darüber scheint dadurch besonders hoch. Vor allem beim Rohöl ist das so.

85 Dollar pro Barrel

Das aktuelle Preisniveau – mit etwa 85 Dollar pro Barrel - liegt zwar etwas über dem Vor-Corona-Niveau. Im langjährigen Vergleich ist Öl aber nicht außergewöhnlich teuer. 2009 kostete das Barrel auch schon mal – als einsame Spitze – 150 Dollar. Und in der Folgezeit bis 2014 lag das Preisniveau dann höher als aktuell. Im vergangenen Jahr gab es folglich ziemliche Schnäppchen auf dem Ölmarkt. Davon konnte man an den Tankstellen, aber auch beim Heizölkauf profitieren.

Der seit dem vergangenen Jahr deutlich gestiegene Rohölpreis wirkt sich aber nicht eins zu eins auf die Endverbraucherpreise aus. Das liegt daran, dass die Beschaffung des eigentlichen Öls lediglich ein Teil des Endkundenpreises ist. Hinzu kommen der Transport, die Verarbeitung in der Raffinerie, der Vertrieb, die Kosten der Tankstelle oder des Heizöl-Unternehmens, der Gewinn, den die beteiligten machen wollen, sowie Steuern und Abgaben.

Nur ein Viertel des Benzinpreises ist abhängig vom Rohöl

Beim Benzin heißt das beispielsweise, dass rund zwei Drittel des Tankstellenpreises auf Steuern und Abgaben entfallen. Etwa ein Drittel des Preises ist für das eigentliche Produkt. Der Anteil für den Rohstoff Öl ist damit natürlich noch geringer – man kann von etwa einem Viertel des Endkundenpreises ausgehen.

Der Rohölpreis müsste sich also verfünffachen, damit sich der Benzinpreis verdoppelt – vorausgesetzt Steuern und Abgaben würden gleich bleiben und nicht mit dem höheren Grundpreis prozentual steigen.

Rohölmarkt bestimmt Heizöl-Preise stark

Beim Heizöl dagegen spielt der Rohölmarkt eine deutlich größere Rolle. Ein Drittel des Endkundenpreises ist für Steuern und Abgaben. Zwei Drittel ist für das eigentliche Heizöl. Und davon wird der größte Teil benötigt, um das Rohöl zu bezahlen – etwas mehr als die Hälfte des Endkundenpreises, so der Mineralölwirtschaftsverband. Aber natürlich werden auch wieder Transport, die Raffiniere, Zusätze im Heizöl und die Kosten und der Gewinn der beteiligten Unternehmen gedeckt. Preisänderungen beim Rohöl schlagen also deutlicher beim Endkundenpreis durch als bei Benzin.

Erdgas in der Grundversorgung teilweise am günstigsten

Beim Erdgas ist es etwa ein Drittel des Endkundenpreises, der für die eigentliche Beschaffung des Energieträgers benötigt wird. Zehn Prozent des Endpreises machen die neue CO2-Abgabe aus. Und jeweils ein Viertel ist für Steuern und Abgaben sowie den Transport in den Erdgasleitungen.

Hier dürften die meisten Kunden bald Preisveränderungen zu spüren bekommen, da die Beschaffungspreise extrem gestiegen sind. Zahlreiche Versorger sind deshalb gerade nicht einmal mehr in der Lage, sogenannte Sonderverträge anzubieten. Die boten in der Regel deutlich bessere Bedingungen als die Grundversorgung. Energieversorger, die jetzt noch solche Verträge anbieten, haben die Preise aber massiv erhöht, sie verdoppelt, teils auch verdreifacht. In vielen Fällen lohnt es sich mittlerweile sogar, in die Grundversorgung zu wechseln. Eine Entspannung der Preisrally erwarten Fachleute frühestens zum Jahreswechsel – eher aber zum Ende des Winters.

Strom hat den geringsten Anteil am Endkundenpreis

Beim Strom dürfte bei den meisten privaten Kunden bislang am wenigsten von den Kapriolen an den Energiebörsen angekommen sein. Aber auch hier hat es einen deutlichen Preisauftrieb gegeben – angetrieben unter anderem durch die gestiegenen Gaspreise, was den Betrieb von Gaskraftwerken erheblich verteuert hat. Aber auch Kohle und die CO2-Zertifikate, die gebraucht werden um fossile Brennstoffe nutzen zu dürfen, sind teurer geworden.

Die meisten Energieversorger beschaffen aber lange im Voraus die Strommengen, die sie für die Versorgung ihrer Haushaltskunden benötigen. Steigende Beschaffungspreise schlagen also erst mit einer gewissen Zeitverzögerung durch. Interessant ist, dass die Erneuerbaren Energien mit ihren mittlerweile vergleichsweise günstigen Produktionskosten als Preisdämpfer gelten. Deswegen wird ihr Ausbau auch nachdrücklich von Wirtschaftsverbänden gefordert.

Und auch dabei gilt: die Beschaffung des Stroms macht nur einen Teil des Endpreises aus. Es ist sogar noch etwas weniger als beim Benzin. Dem Vergleichsportal Verivox zufolge sind knapp 21 Prozent des Haushaltspreises für Erzeugung und Vertrieb des Stroms. Ein Viertel geht an die Netzbetreiber. Etwas über 20 Prozent wird mit der EEG-Umlage für die Förderung der Erneuerbaren Energie bezahlt. Allerdings soll die EEG-Umlage mittelfristig abgeschafft werden. Und das restliche Drittel ist für Steuern und weitere Abgaben und Umlagen.

Hohe Steuern und Abgaben

Insgesamt wird Energie mit einem relativ hohen Anteil von Steuern und Abgaben belastet. Politisch gäbe es also Spielraum, die Belastungen zu senken, wenn auch nur vorübergehend. Dagegen spricht aber, dass gerade die Nutzung fossiler Brennstoffe bewusst auch verteuert wird, um Alternativen oder zumindest das Energiesparen interessanter zu machen.