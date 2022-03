Energie: Importpreise mehr als verdoppelt

Da Öl und Gas nach Deutschland eingeführt werden, spielen die Importpreise für die Zusammensetzung der Gesamtpreise eine wichtige Rolle. Die Importe hatten sich im Februar im Vorfeld des Ukrainekriegs gegenüber dem Vorjahr bereits mehr als verdoppelt.

Energiepreise schon vor Ukrainekrieg kräftig gestiegen

Schon vor dem russischen Angriff Ende Februar gab es bei auf den Energiemärkten große Unsicherheiten. Das wirkte sich am Ende der Lieferkette auch für die Verbraucherpreise aus. Im kurzfristigen Einkauf aus dem Ausland kostete Energie im Schnitt 130 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor.

Größter Preistreiber war Erdgas, für das Industriebetriebe bis zu dreimal so viel bezahlten. Damit verteuerte sich die im Inland erzeugte Energie um 68 Prozent. Beim Verbraucher kamen am Ende Preiserhöhungen von durchschnittlich 23 Prozent an, die vor allem an den Tankstellen gut sichtbar waren.

Preissteigerungen treffen Verbraucher nur zum Teil

Beim Heizöl gab es den größten Anstieg für die Verbraucher. Bei Gas- und Stromtarifen kommt es auf den Vertrag an, den die privaten Haushalte mit ihrem Versorger abgeschlossen haben. Hier war die Energiepreiswelle im Februar zum Teil noch nicht angekommen.

Aus Russland wurde bereits im Januar deutlich weniger Gas und Öl geliefert. Die Preise der russischen Lieferungen hatten sich in nur einem Monat um mehr als die Hälfte verteuert.

Russische Gaslieferungen bestimmen weitere Preisentwicklung

Wie es für Wirtschaft und Verbraucher mit den Energiepreisen weitergeht, hängt ganz wesentlich von den weiteren Gaslieferungen aus Russland ab. Während sich Rohölprodukte wie Benzin und Diesel sowie Steinkohle für deutsche Kraftwerke aus dem übrigen Ausland komplett ersetzen lassen, sieht das bei Erdgas anders aus.

Falls Putin die Lieferung einstellt, droht beim Gas ein echter Engpass für Industriebetriebe. Die Verbraucher würden zwar von Energiekonzernen wie Eon oder RWE weiter beliefert, aber der Preis für das Gas wäre dann mit Sicherheit noch viel höher.

Ausgang des Rubelstreits entscheidet über künftigen Gaspreis

Bei einer Versorgungslücke, in der sich der Bedarf nicht mehr decken lässt, können Händler sehr hohe Preise verlangen. Für alle Gaskunden ist deshalb entscheidend, wie der aktuelle Streit mit dem russischen Präsidenten ausgeht. Putin verlangt für die Gasimporte eine Zahlung in Rubel. Das wird von den G7-Staaten, der EU und Deutschland aber abgelehnt, weil die Lieferverträge in Euro oder US-Dollar abgeschlossen wurden.

Die Regierung in Moskau droht damit, nichts mehr zu liefern, wenn ihre Forderung nicht erfüllt wird. Bisher wird die vertragsgemäße Bezahlung in Euro und Dollar von Gazprom akzeptiert. Allerdings weiß man noch nicht, wie sich deutsche Großabnehmer, die Energiekonzerne etwa, im Einzelnen zu der Rubelforderung verhalten. Als private Unternehmen können sie weitgehend unabhängig ihre eigenen Entscheidungen treffen.