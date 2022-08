Energie-Fragen verpennt? Schwäbische Wirtschaft unter Druck

Stark gestiegene Preise bei Vorprodukten, Frachtkosten und Rohstoffen sorgen für pessimistische Perspektiven in den Unternehmen. Das geht aus der aktuellen Sommer-Konjunkturumfrage des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie Schwaben (BAYME VBM) hervor. Er bezeichnet die Lage insgesamt als angespannt und von enormer Unsicherheit geprägt. Die Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf seien dazu deutlich gesunken, so Hirohito Imakoji zur aktuellen Umfrage. Er ist Vorsitzender des Vorstands der "BAYME VBM Region Allgäu". Fast acht Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen würden im weiteren Jahresverlauf mit Verlusten rechnen.

"Heft des Handelns nicht mehr in der Hand"

Das größte Risiko ist laut Hirohito Imakoji jedoch, wenn Russland kein Erdgas mehr liefern würde. "Hier haben wir das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand." Unternehmen müssten ihre Abhängigkeit von russischem Gas weiter reduzieren, fordert Imakoji. "Wir müssen jetzt jede – und zwar wirklich jede – Energiequelle nutzen", so der Unternehmer weiter.

Suche nach Gas-Alternativen

Das Umdenken in der Energiefrage hätte schon viel früher stattfinden müssen, beklagt Raimund Kamm vom Landesverband Erneuerbare Energie Bayern e.V. (LEE Bayern). "Hier in Bayern, speziell in Schwaben, habe ich mich jahrzehntelang über die Blindheit vieler der tonangebenden Industriefirmen geärgert, die immer auf Atom und Erdgas gesetzt haben und sich sich nicht für die Energiewende eingesetzt haben", so der Augsburger. "Jetzt stehen sie da und jammern."

Als Positivbeispiel lobt Kamm die Unternehmensführung von Markisenhersteller "Warema" im unterfränkischen Marktheidenfeld. Das Unternehmen hat Kamm zufolge schon früh gegenüber der Politik mehr Engagement in der Energiewende gefordert. Das Unternehmen sei jedoch eines von wenigen Einzelfällen, urteilt Kamm.

Unternehmen sollen "in die Pötte kommen"

Unternehmen müssten sich an die eigene Nase fassen und "in die Pötte kommen", so der Umweltschützer. Raimund Kamm zufolge sollen Bayerns Unternehmer dafür sorgen, dass Windräder, Solaranlagen und Speicher gebaut werden. Die müssen laut Kamm gar nicht mal auf dem eigenen Gelände entstehen, sondern könnten auch wenige Kilometer entfernt errichtet werden. So könnten Firmen in Bayern eigenen Strom für einen Bruchteil des aktuellen Preises beziehen.

Schwäbische Metall- und Elektroindustrie selbstkritisch

Hirohito Imakoji, der Vorsitzende des Vorstands der "BAYME VBM Region Allgäu", gibt zu, dass die Unternehmen früher hätten handeln können. Er gibt jedoch zu bedenken, dass Schwabens Firmen immer nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hätten. Sein Unternehmen – Imakoji ist Vorstandsvorsitzender bei der Liebherr Elektronik GmbH in Lindau – wurde schon aktiv. "Wir haben bereits Solarzellen auf dem Dach und prüfen den weiteren Ausbau", so Imakoji.