Energie-Expertin Andreae: "Man kann an diese Gewinne ran"

Die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt bleibe angespannt, sagt Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Doch für den Moment ist sie vorsichtig optimistisch. Die Gasversorgung in Deutschland sei stabil und die Versorgungssicherheit gewährleistet, erklärt sie in der BR24-Gesprächsreihe zur Energiekrise. Denn die Gasspeicherstände sind zu rund 90 Prozent gefüllt.

Doch die Preise für Energie seien im Moment sehr hoch. Ob sie weiter steigen werden, das könne man nicht voraussagen. Das hänge von vielen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie kalt der Winter werde. Die Energie-Expertin warnt: Gerade Menschen aus den unteren Einkommensschichten könnten die aktuell bereits sehr hohen Preise nicht mehr bezahlen.

Auch der Mittelstand und die energieintensive Industrie gerieten zunehmend unter Druck, sagt Andreae. Dazu gehören die Chemiebranche oder auch die Glashersteller. Entlastungspakete müssten konkret zugeschnitten werden.

Gewinner und Verlierer der hohen Energiepreise

Auf dem Energiemarkt gebe es viele verschiedene Akteure: den großen Gasimporteur, die Zwischenhändler, die Versorger, insbesondere die Stadtwerke und die Energieproduzenten. Die einen sind Verlierer der Energiekrise, die anderen profitieren von ihr.

Manche Gasimporteure wie Uniper beispielsweise hätten finanzielle Probleme. Das liege daran, dass sie ihre Verträge mit ihren Kunden so gestaltet haben, dass die Hälfte des Gases, das sie verkaufen, aus Russland kam. Diese Hälfte sei weggefallen und trotzdem gebe es die Verträge. Das heißt, die Importeure müssten Gas zum Beispiel aus Norwegen nachkaufen. Das sei extrem teuer, erklärt Andreae.

Andreae: Unterstützen, wer es nötig hat

Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, hat die Bundesregierung entschieden, die in Not geratene Gasimporteure zu unterstützen. Entstanden ist die Gasumlage, die alle Gasnutzer ab dem 1. Oktober zahlen müssen. Diese Unterstützung sei richtig, urteilt Andreae.

Auch Stadtwerke hätten zunehmend finanzielle Probleme. Als Grundversorger, der vor Ort die Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas und Wärme beliefert, sei das Stadtwerk für die Versorgungssicherheit besonders wichtig. Doch auch sie müssen zurzeit Energie teuer einkaufen.

Deswegen werde intensiv darüber diskutiert, auch einen Schutzschirm für Stadtwerke aufzubauen, "weil auch dieses Stadtwerk, das einen Versorgungsauftrag hat, darf ja nicht ins Straucheln geraten. Sonst kann es die Menschen nicht mehr versorgen."

BDEW-Chefin: Gewinner der Energiekrise zur Kasse bitten

Zu den Gewinnern der aktuellen Krise gehören manche Energieerzeuger, die im Moment "sehr, sehr, sehr große Gewinne einfahren, die nie eingepreist wurden", erklärt die BDEW-Chefin. Die EU und die Bundesregierung haben Pläne, diese sogenannten "Übergewinne" abzuschöpfen und an die Verlierer der Krise umzuverteilen. Die Branche sehe sich hier in der Verantwortung und müsse ihren Beitrag leisten, sagt die Verbandsvorsitzende Andreae.

Nun müsse die Politik möglichst schnell entscheiden, wie diese Zufallsgewinne der Energieversorger abgeschöpft werden sollen. Es gebe zwei Möglichkeiten, erklärt Andreae, entweder eine im Augenblick favorisierte Erlös-Obergrenze oder eine zusätzliche Steuer auf die Gewinne.

Andreae: Übergewinne abschöpfen, aber nicht Investitionsgrundlage nehmen

"Wir sehen, dass es Mittel für die Entlastung der Menschen braucht", sagt Andreae. "Wir sehen aber eben auch, dass die Unternehmen Geld brauchen, um in die Zukunft zu investieren." Denn sollte der russische Angriffskrieg in der Ukraine irgendwann ein Ende finden, werde die Welt "nicht mehr sein, wie davor".

Das heißt, der deutsche Energiemarkt müsse ohnehin resilienter und unabhängiger werden. "Also ja, man kann an diese Gewinne ran. Man kann da auch Geld von generieren. Aber die Unternehmen brauchen eben auch Investitionskapital, um in die Zukunft zu investieren, weil aus einer Krise können sie sich am Ende nur herausinvestieren."

Chance der Krise: Ausbau der erneuerbaren Energien

Kurzfristig ist die Verbandsvorsitzende verhalten zuversichtlich, dass "wir mit guten Einsparkonzepten durch diesen Winter kommen". Eine Chance sieht Andreae darin, aus der Krise heraus zu investieren, um die erneuerbaren Energien weiter auszubauen sowie Energiepartnerschaften mit anderen Lieferländern abzuschließen, wie das Wasserstoff-Abkommen mit Kanada. Nun sei es wichtig, die Netze und Strukturen in Deutschland aufzubauen, die dafür notwendig sind.

Andreae: Menschen müssen bereit sein für Veränderung

"Ich hoffe sehr, dass die Bevölkerung diesen Umbau unserer Energieversorgung auch mitträgt und wir nicht dann doch wieder mit einer Philosophie 'not in my backyard' zu tun haben, weil man das Windrad dann nicht in der Nähe sehen oder den Netzausbau nicht haben möchte." Darüber müsse man sich im Klaren sein, dass die unabhängigere Energieversorgung "auch etwas mit einer Veränderung vor Ort zu tun hat, aber uns dann eben auch besser schützt".