Endspurt bei der Azubisuche – Tausende Lehrstellen unbesetzt

Unternehmen lassen sich für die Azubis einiges einfallen

Um ihre Stellen zu besetzen, lassen sich die Firmen einiges einfallen, finanzieren den Jugendlichen den Führerschein oder ein Smartphone. Die Firma Bauer Elektroanlagen punktet mit ihrem Gesundheitszentrum und eigenen Lehrwerkstätten. Außerdem bietet das Unternehmen spezielle Kurse an, zum Beispiel zur Persönlichkeitsentwicklung.

"Ich denke das wichtigste ist auch die Mundpropaganda. Die Jugendlichen haben ja Freunde und Bekannte und wenn die sagen, das ist ne tolle Ausbildung, es wird für mich was getan, ich bin wichtig, nicht nur jetzt die Arbeit und die Unterstützung in allen Bereichen, dann ist das auch ein Hauptaugenmerkt, warum man hier neue Bewerbungen hinzu kriegt." Alexandra Unterholzer, Geschäftsführerin Bauer Elektroanlagen

Außerdem wirbt die Firma Bauer auch an Schulen und bei lokalen Vereinen um Nachwuchs. Mit Erfolg – dieses Jahr konnten bundesweit alle 80 Ausbildungsplätze besetzt werden. Aber das war ein ganz schönes Stück Arbeit.

Lehrstellen und Azubis passen oft nicht zusammen

Viele Unternehmen suchen noch - viele Azubis allerdings auch. Obwohl es mehr Stellen als Interessenten gibt, werden viele Jugendliche leer ausgehen. Denn Ort und Jobwunsch passen oft nicht zusammen. Wer sich in Oberfranken für eine Ausbildung zum Fotografen interessiert, kann mit einer Ausbildungsstelle zum KFZ-Mechatroniker in Schwaben nicht viel anfangen.

Wer jetzt noch unversorgt ist, sollte aber nicht gleich aufgeben. Denn in vielen Betrieben kann man noch bis Ende des Jahres in die Ausbildung einsteigen. In den kommenden Monaten ist auf dem Ausbildungsmarkt noch einiges in Bewegung.