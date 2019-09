Endlich verständlich! Expertin erklärt Cum-Ex in zwei Minuten

Cum-Ex-Geschäfte: "Was ist das genau, damit es jeder versteht?" Bitte reinhören!

Jahrzehntelang haben Aktienhändler und Banken den deutschen Staat um Milliardensummen geprellt - mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Im Gespräch erläutert BR-Expertin Margit Siller, welche Lücken die Finanzprofis nutzten. Wie sie durch geschicktes Jonglieren und Verschleiern vom Staat das Vielfache einer Steuer zurückholten, die nur einmal bezahlt wurde.

BR Recherche und Report München hatten die Vorgänge gemeinsam mit internationalen Kooperationspartnern im Frühjahr 2016 aufgedeckt und sich in der Folge auch die Rolle von Sparkassen und Volksbanken genauer angesehen.

Prozess gegen zwei Aktienhändler in Bonn

Vor dem Bonner Landgericht hat jetzt der erste Strafprozess zu den umstrittenen Deals begonnen. Angeklagt sind zwei ehemalige Aktienhändler. Ihnen wird besonders schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen. Sie sollen zwischen 2006 und 2011 den deutschen Staat um 440 Millionen Euro geprellt haben.

Maximal zehn Jahre Haft

Den Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Sie haben aber umfassend ausgesagt und hoffen auf Milde.

Ein Prozess, dem viele weitere folgen?

In dem Musterprozess in Bonn gegen die zwei früheren HVB-Banker soll nach den Plänen des Gerichts an 32 Verhandlungstagen bis zum 9. Januar grundsätzlich geklärt werden, inwieweit die Cum-Ex-Geschäfte strafbar waren. Bei einem Schuldspruch dürften zahlreiche weitere Prozesse folgen.