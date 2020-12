Ende des Machtkampfs bei MediaMarktSaturn

Der jahrelange Streit zwischen den Hauptgesellschaftern von MediaMarktSaturn und der Ingolstädter Gründerfamilie Kellerhals ist offenbar beendet. Die Familie steigt als direkter Gesellschafter bei der Elektromarktkette aus und wird Miteigentümer der Holdinggesellschaft Ceconomy. Dort hält sie künftig über ihr Familienunternehmen Convergenta bis zu knapp 30 Prozent der Anteile und hat eine Sperrminorität.

Jahrelanger Streit zwischen Kellerhals und Miteigentümern

Das Verhältnis zwischen Ceconomy und dem inzwischen verstorbenen Media-Markt-Mitgründer Erich Kellerhals war immer wieder durch Streitigkeiten um die Vorherrschaft und die Richtung bei Media-Saturn geprägt. Diese reichen in die Zeit weit vor der Abspaltung von Ceconomy durch den Handelskonzern Metro im Jahr 2017 zurück und wurden teilweise vor Gericht ausgetragen. Beobachter hatten in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass die Zwistigkeiten im Eignerkreis die Entwicklung des Elektronikhändlers ausbremsten, der im harten Wettbewerb mit Online-Riesen wie Amazon steht.

Ceconomy war im Sommer 2017 mit großen Hoffnungen in die Unabhängigkeit gestartet, als der damalige Metro-Konzern aufgespalten wurde. Doch dann folgten Pleiten, Pech und Pannen, mehrere Gewinnwarnungen und mit hohen Millionen-Abfindungen verbundene Wechsel an der Führungsspitze. Belastet wurden die Holding durch den Dauer-Zwist mit der Familie Kellerhals, die bislang knapp 22 Prozent an MediaMarktSaturn hält und umfangreiche Veto-Rechte hat.

"Mit dieser Einigung haben wir die Zeit vergangener Konflikte hinter uns gelassen und eine gute Lösung im Sinne aller Beteiligten gefunden", kommentierte Ceconomy-Chef Bernd Düttmann. Mit der Neuorganisation der Gesellschafterstruktur will Ceconomy die komplizierte Struktur des Konzerns vereinfachen. MediaMarktSaturn werde eine 100-prozentige Tochter von Ceconomy.

Hauptversammlung bei Ceconomy muss noch zustimmen

Der Vollzug der Transaktion soll frühestens Ende März 2021 erfolgen. Die Hauptversammlung muss dem Deal noch zustimmen. Sie ist für den 17. Februar angesetzt. Die derzeitigen Hauptanteilseigner hätten einzeln gegenüber dem Vorstand aber bereits ihre Zustimmung zu der Transaktion signalisiert heißt es. Zu den Großaktionären gehörten zuletzt die Familie Haniel mit fast 23 Prozent, die Meridian-Stiftung der Metro-Mitgründer Schmidt-Ruthenbeck (14,2 Prozent), die Beisheim Holding (6,6 Prozent) sowie der Telekommunikationskonzern Freenet (9,1 Prozent).

Der Sohn von Erich Kellerhals, Jürgen Kellerhals, und Chef von Convergenta sprach von "konstruktiven Gesprächen". Convergenta freue sich, Ankeraktionär des Unternehmens zu werden. "Wir streben an, mittelfristig über eine Beteiligung im Aufsichtsrat die Transformation des Unternehmens zu fördern und seine nachhaltige Entwicklung zu begleiten", erklärte er.

Großaktionär Haniel begrüßt die Einigung mit Kellerhals

Auch Großaktionär Haniel unterstützt die Regelung ausdrücklich. "Wir begrüßen und unterstützen die von Ceconomy kommunizierte Transaktion. Wir sind davon überzeugt, dass die Gesellschaft und sämtliche Aktionäre davon profitieren werden, dass MediaMarktSaturn nach Abschluss der Transaktion eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Ceconomy sein wird." Haniel werde bei der Hauptversammlung im Februar der notwendigen Sachkapitalerhöhung zustimmen.

Ceconomy-Geschäft trotz Corona gut verlaufen

Bislang ist der Elektronikhändler Ceconomy vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen, auch wenn Arbeitsplätze und Filialen gefährdet waren. Nun will der Handelsriese seine E-Commerce-Plattform verstärkt auch für andere Händler öffnen und sie zum größten Omnichannel-Marktplatz für Konsumerelektronik in Europas aufbauen, wie er mitteilte.

Trotz der coronabedingten sechswöchigen Schließung der Geschäfte im Frühjahr lag der Umsatz des größten deutschen Elektronikhändlers im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 mit 20,8 Milliarden Euro lediglich um 1,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Denn die Ausfälle im stationären Geschäft wurden zu einem beträchtlichen Teil durch das boomende Online-Geschäft aufgefangen.

Der Online-Umsatz stieg um mehr als 44 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro und erreichte damit einen Anteil von gut 20 Prozent am Gesamtumsatz. Außerdem profitierte der Konzern von der pandemiebedingten erhöhten Nachfrage nach technischer Ausrüstung zum Arbeiten, Lernen und Leben zuhause.