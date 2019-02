Embedded World 2019: Treffpunkt der internationalen Community

Mehr als 1.000 Aussteller aus rund 80 Ländern präsentieren ab heute bei der "Embedded World" in Nürnberg ihre Angebote von "eingebetteten Systemen", also von elektronischen Rechnern und Computern, die in Technik eingebaut werden.

Embedded Systeme

Zu finden sind Bauelemente, Module und Komplett- und Betriebssysteme sowie Hard- und Software bis zu Dienstleistungen. Drei Tage lang tauschen sich Aussteller und Besucher auf der Nürnberger Messe über die neuesten Entwicklungen der Branche aus. Die Sicherheit elektronischer Systeme, verteilte Intelligenz, das Internet der Dinge und Lösungen für Zukunftsthemen wie E-Mobility und Energieeffizienz sind die Schwerpunktthemen.

30.000 Besucher: Weltweit größte Fachmesse

Die "Embedded World Exhibition & Conference" ist die weltweit größte Fachmesse ihrer Art. Zu der Messe werden über 30.000 Besucher aus fast 80 Ländern erwartet. Embedded Systems gelten als das Rückgrat des "Internets der Dinge" und der sogenannten Industrie 4.0. Solche Systeme sind beispielsweise in Geräten der Medizintechnik, in Waschmaschinen, Kühlschränken, DVD-Playern oder Kraftfahrzeugen zu finden.

Embedded Intelligence

Bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten hatte die Vorgängerveranstaltung der "Embedded World" das Thema Embedded Intelligence im Fokus. Damals war das eher eine Zukunftsvision, heute wird Embedded Intelligence immer relevanter und prägt immer mehr Systeme: von autonomen Fahrzeugen über Bilderkennungs- und Embedded Vision-Systeme bis hin zur präventiven und bedarfsorientierten Wartung in Industrie 4.0-Systemen, vom kleinen embedded Mikrocontroller bis zum leistungsstarken Cloud-Server.

Diese Entwicklungen eröffnen nicht nur immense Möglichkeiten und Geschäftsmöglichkeiten, sondern sind auch eng mit vielen technischen, wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Fragen verbunden.