Elektronikhändler Conrad gibt Filialgeschäft weitgehend auf

Der Elektronikhändler Conrad Electronic reagiert auf den durch die Corona-Pandemie zuletzt noch einmal verstärkten Trend, dass Privatkunden immer mehr online einkaufen, statt in einen Markt zu gehen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Hirschau in der Oberpfalz dem BR jetzt auf Anfrage schriftlich mitgeteilt hat, will man seine Filialen deshalb "nicht mehr im bisherigen Format und der bisherigen Zahl betreiben."

Nur Filiale in Wernberg bleibt offen

Konkret soll nach aktuellem Stand nur noch die Filiale in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf wie bisher weitergeführt werden. Dort steht auch ein Logistikzentrum des Unternehmens. Alle weiteren Standorte "sind, beziehungsweise werden, im Laufe des Jahres geschlossen", so Conrad in der Mitteilung. Das betrifft dann die Filialen in Berlin, Bonn, Bremen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Mannheim, München und Regensburg.

Fokus auf den B2B-Sektor

Das Unternehmen will sich nun stärker auf den sogenannten "Business-to-Business"-Sektor (B2B) konzentrieren - mit dem Ziel, "zu Europas führender B2B-Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf" zu werden. Eine erste Geschäftskunden-Filiale besteht bereits in Hürth in Nordrhein-Westfalen, nach weiteren Standorten werde gesucht, heißt es.

Was geschieht mit den Mitarbeitenden?

Angaben zur Zahl der von den Schließungen betroffenen Mitarbeiter machte Conrad zunächst nicht. CEO Ralf Bühler betonte in einem Statement, dass man die Beschäftigten frühzeitig informiert habe. Man sei "in Gesprächen, um sozialverträgliche Regelungen zu finden und unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Mitarbeitende aus den Filialen haben selbstverständlich die Möglichkeit, sich auf offene Stellen innerhalb der Conrad Gruppe zu bewerben."