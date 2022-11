Elektronik-Händler Conrad: Umstrukturierung "fast geschafft"

Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Kurswechsel beim Elektronik-Händler Conrad hat sich aus Sicht der Geschäftsleitung bewährt. Das Unternehmen aus Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) hat sich klar auf Geschäftskunden ausgerichtet, definiert sich als europäische B2B-Beschaffungsplattform für technischen Bedarf.

Umsatz trotz Umstrukturierung und Filialschließungen gehalten

Von den über 20 Filialen, die Conrad vor fünf Jahren noch hatte, blieb nur die neben seinem Lager in Wernberg-Köblitz (Landkreis Schwandorf). Der Konzern will sie als "Outlet" weiterführen. Ansonsten hat sich Conrad vom B2C-Filialgeschäft, also Läden für Endkunden, verabschiedet. Seine Umsätze konnte der Elektronik-Händler nach eigenen Angaben aber halten.

Die Entscheidung, die Filialen zu schließen, sei schmerzlich gewesen, erklärt Conrad-CEO Ralf Bühler - aber auch ein "notwendiger Schritt, um unsere Strategie konsequent umzusetzen".

Zum Artikel: "Elektronikhändler Conrad gibt Filialgeschäft weitgehend auf"

Regensburg bekommt Filiale für Geschäftskunden

In Regensburg bleibt Conrad aber vertreten: Hier und in Mannheim eröffnet der Konzern im kommenden Jahr zwei Filialen für Geschäftskunden. Der dritte "Conrad Profi-Store" ist in Hürth. Hier will Conrad Konzepte für ergänzende Vor-Ort-Services ausprobieren. Außerdem sollen Geschäftskunden ihren technischen Bedarf direkt vor Ort decken können. Teure Geräte zum Beispiel würden nicht ohne Weiteres im Internet bestellt.