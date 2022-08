Elektroautos im Abo: Was man beachten muss

Nicht nur der Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöffer sieht in "Auto-Abos" einen neuen Trend. Er und zahlreiche andere Experten erwarten bei dieser Zwischenform zwischen Leasing und Autovermietung rasante Wachstumszahlen in den nächsten Jahren. Liegt die Zahl der Abos derzeit noch weit unter 100.000, könnte es bis 2025 bereits 400.000 bis 700.000 Abos geben, wie eine Umfrage von Dataforce ergeben hat. Dudenhöffer schätzt, dass hierzulande bis 2030 dann rund eine Million Auto-Abo Fahrzeuge unterwegs sind.

Mittlerweile selbst Angebote vom Discounter

Ende Juni bot der Discounter Lidl über seine App ein Auto-Abo an. Für 222 Euro pro Monat gab es ein Elektroauto. Und auch wenn es sich bei dem Fahrzeug um einen chinesischen Zweisitzer mit relativ kleinem Elektromotor und beschränkter Reichweite handelte, so war das Angebot doch rasch vergriffen. Allerdings waren auch nur wenige Autos im Angebot. In einem Bericht der "AutoBild" war von gerade einmal 100 Auto-Abos die Rede, Lidl selbst ließ eine Anfrage dazu unbeantwortet. Mal vom Lidl-Lockangebot abgesehen, beginnen klassische Angebote bei monatlich rund 400 Euro und schrauben sich dann schnell nach oben, auf 1.000 Euro und mehr, je nach Größe des Fahrzeugs und Vertragsgestaltung. Dazu gehören die vereinbarten Freikilometern, wie hoch die Selbstbeteiligung bei Schäden ist, wie viele Fahrer das Auto nutzen und und und. Gelegentlich wird noch ein Startgebühr von rund 200 Euro verlangt. Bezahlt werden muss während der Laufzeit dann neben der monatlichen Rate nur noch Fahrstrom und Pflege.

Flexibilität hat ihren Preis

Auto-Abos sind ein relativ neuer Trend, um neben Sofortkauf, Kreditkauf oder Leasing an ein Auto zu kommen. Der Kunde schließt hier über einen gewissen Zeitraum einen Abovertrag für ein Auto ab. Er wird nicht Eigentümer des Autos, sondern mietet den Wagen. Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern hält diese Angebote vor allem für Leute interessant, "die kurzfristig Autos brauchen und die spontaner sein möchten in der Nutzung des Autos, weil sie keinen Vertrag über Jahre abschließen wollen, sondern zum Beispiel eine Mindestvertragslaufzeit haben von drei Monaten." Allerdings weist sie auch daraufhin, dass es natürlich teurer wird, je kürzer der Vertrag läuft. Das heißt also auch: Flexibilität hat ihren Preis, und so kann ein Leasingauto mit seinen Raten durchaus günstiger sein, oder ein Neuwagen, der kreditfinanziert wird oder bar bezahlt und über Jahre genutzt.

Elektroautos im Abo testen

Der Autoexperte Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach meint, dass es natürlich richtig sei, dass Flexibilität etwas kostet, doch wer sich noch nicht sicher ist, ob er nach einem Jahr das Fahrzeug noch braucht, für den könne so ein Angebot gerade richtig sei. Dieser Kunde sei hier ganz gut bedient. Und wer sich für ein Elektroauto interessiert, kann mit den Abos erst einmal testen, ob er mit der Antriebsart im Alltag zurechtkommt, mit der Reichweite, der Ladeinfrastruktur und der Ladezeit.

Worauf es ankommt

Neben zahlreichen neuen Firmen wie "like2drive" oder "Finn" gibt es solche Angebote mittlerweile auch von Autoherstellern selbst oder von Autovermietern, wie zum Beispiel Sixt. Geschäftsführer Vinzenz Pflanz hält es für wichtig, dass der Abonnementvertrag inklusive einer Versicherung abgeschlossen wird, also Haftpflicht-, Vollkasko und Diebstahlschutz enthält. Außerdem sollten noch Wartung, Inspektion und Werkstattkosten mit drin sein, neben Rundfunkgebühren und Kfz-Steuern. Daneben empfiehlt sich eine Winter- oder ganzjahrestaugliche Bereifung. Schließlich könne man unterschiedliche Freikilometer-Pakete wählen, so Pflanz weiter. Diese starten seinen Worten nach bei 500 Kilometer pro Monat.

Die Laufzeit der Abos liegt in aller Regel bei mindestens drei Monaten. Am Ende kann es noch mal teuer werden, wenn das Fahrzeug zurückgegeben wird und ein Gutachter Schäden entdeckt, die dann in Rechnung gestellt werden. Verbraucherschützerin Simone Bueb empfiehlt deshalb, bereits bei der Übernahme des Fahrzeugs alles genau zu protokollieren. Das gelte ja auch für ganz normale Mietautos. Am besten, man mache Fotos, bevor man das Auto übernehme und man dokumentiere wirklich alles, so Bueb. Wenn man das Fahrzeug dann zurückgibt, könne man so belegen, dass zum Beispiel der Kratzer schon drin war. Aber wenn ich für den Kratzer verantwortlich bin, dann müsse ich dafür auch geradestehen und dafür haften, so Bueb.

Nicht immer das Wunschmodell verfügbar

Interessenten müssen zudem bedenken, dass auch sie bei Auto-Abos oft eine gewisse Flexibilität zeigen müssen. So gibt es nicht immer das Wunschmodell in der gewünschten Wagenfarbe und Ausstattung. Zudem müssen sich Kunden auch bei Auto-Abos mittlerweile auf längere Wartezeiten einstellen, da die Autoindustrie mit Lieferprobleme kämpft. Der Geschäftsführer von Sixt, Vinzenz Pflanz, meint, dass das bei seinem Unternehmen nicht der Fall sei, weil man bei Sixt nicht ein ganz bestimmtes Auto - außer in Ausnahmefällen – bekommt, sondern sich beim Abo für eine Kategorie entscheidet. Bei Sixt könne man nicht ein spezifisches Auto bestellen, wie zum Beispiel den blauen Renault Zoe mit rosa Ledersitzen, so Pflanz. Bei ihnen seien Fahrzeuge verfügbar, für diese könne man sich entscheiden und sich damit Mobilität einkaufen, fügt er hinzu.

Wartezeiten einkalkulieren

Allerdings räumt Pflanz ein, dass man auch bei Sixt nicht jedes Auto gleich nach Vertragsabschluss am Folgetag bekommt. Denn die Vermieter hätten derzeit keine beliebig große Flotte. Die Verleihfirmen haben aufgrund der Corona-Pandemie und der zahlreichen Corona-Reisebeschränkungen ihre Flotten verkleinert und haben nun Mühe, aufgrund der Produktionsprobleme der Hersteller, an Fahrzeuge zu kommen.

Für Kunden heißt das aber auch, dass aufgrund des knappen Angebots neben monatelangen Wartezeiten die Preise hoch bleiben oder sogar weiter steigen, und das gilt unabhängig davon, ob sie ein Fahrzeug nun kaufen, leasen oder abonnieren.