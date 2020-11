Eklat bei MAN: Betriebsrat beendet Verhandlungen

MAN scheine nicht an einer ernsthaften Verhandlung interessiert zu sein, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Saki Stimoniaris, nach der ersten Verhandlungsrunde. Mit dieser Begründung brachen die Arbeitnehmervertreter von MAN nun die Gespräche mit der Geschäftsführung über eine Neuausrichtung des Lkw- und Busherstellers ab.

MAN-Führung will bis zu 9.500 Stellen streichen

Matthias Gründler, Vorstandschef der Traton-Gruppe, zu der MAN gehört, hatte bei der gestrigen Vorlage der Quartalszahlen noch einmal deutlich gemacht, dass die Geschäftsführung an den massiven Stellenstreichungen festhalten will. Bis zu 9.500 Arbeitsplätze in Deutschland und Österreich sollen bei MAN wegfallen. Auch betriebsbedingte Kündigungen sind nicht ausgeschlossen. Daneben droht die Schließung von Standorten.

IG Metall: "Kompromisslose Abwicklung"

Der Hauptkassierer der IG Metall, Jürgen Kerner, warf dem Vorstand vor, kein tragfähiges Zukunftskonzept für die Belegschaft vorzulegen. Er sprach gar von einer kompromisslosen Abwicklung des Nutzfahrzeugherstellers, die das Management vorantreibe. Gründler wollte eigentlich bis zum Jahresende ein "tragfähiges" Ergebnis mit den Arbeitnehmern präsentieren.