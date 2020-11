Einzelhandel wenig begeistert vom "Black Friday"

Vor einigen Jahren ist der sogenannte "Black Friday" mit vielen - auch vermeintlichen - Sonderangeboten nach Deutschland gekommen. Am Freitag nach dem Thanksgiving-Fest locken die Händler in den USA üblicherweise die Kunden mit hohen Rabatten in die Läden. Die Händler in Bayern machen zwar mit, sehen die Rabattschlacht allerdings zwiespältig.

Black Friday ist für Weihnachtsgeschäft "ein Eigentor"

Noch vor ein paar Jahren wäre wohl kaum ein Laden in Bayern auf die Idee gekommen, schon vor Weihnachten die Preise zu reduzieren – in der Zeit also, während der die Menschen hier so viel einkaufen wie im ganzen restlichen Jahr nicht.

Doch insbesondere die großen amerikanischen Online-Verkäufer hatten mit ihrer "Black-Friday"-Rabattschlacht auch hierzulande Erfolg, sodass die bayerischen Einzelhändler wohl oder übel mitmachen, sagt Bernd Ohlmann vom bayerischen Handelsverband. "Der Black Friday ist gerade fürs Weihnachtsgeschäft ein Eigentor", so Ohlmann. "Da wird manch einer ja seine Weihnachtseinkäufe vorziehen. Und die werden natürlich dann alle fehlen in den kommenden Wochen bis Heiligabend."

Ohlmann geht deshalb davon aus, dass die "Riesenrabatte" die Margen zerstören. Außerdem gewöhnten sich vor allem die Verbraucher immer mehr an die Preissenkungen. Die Geister, die man rief, werde man dann nicht mehr los.

Großes Umsatzwachstum im Onlinehandel

Wenigstens wird der Umsatz angekurbelt. Der Handelsverband Bayern erwartet bei "Black Friday" und dem darauffolgenden "Cyber Monday" gegenüber dem Vorjahr ein Plus von fast 20 Prozent auf 500 Millionen Euro.

Doch davon wird laut Ohlmann wohl allein der Onlinehandel profitieren. Die stationären Händler sind die Leidtragenden: wegen der noch strengeren Corona-Beschränkungen fürchten sie, dass noch weniger Kunden in ihre Geschäfte kommen werden.