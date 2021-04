Einzelhandel: Wann Beschäftigte keine Maske tragen müssen

Wer im Supermarkt einkauft, muss im Geschäft und oft auch davor auf dem Parkplatz eine FFP2-Maske tragen. Für Verkäuferinnen und Verkäufer schreibt die bayerische Infektionsschutzverordnung allerdings nur eine normale Maske vor. Von einer FFP2-Maske ist darin keine Rede. Wer in Handels- und Dienstleistungsbetrieben sowie Märkten an der Kasse oder hinter einer Theke arbeitet, für den entfällt die Maskenpflicht unter bestimmten Voraussetzungen.

Diskussion in den sozialen Netzwerken

Dafür müssen die Kassen- und Thekenbereiche durch transparente Schutzwände den Infektionsschutz gewährleisten. So steht es in der aktuellen bayerischen Infektionsschutzverordnung. Viele Kunden diskutieren in den sozialen Netzwerken über diese Regelung. Einige zeigen sich verwundert, andere fühlen sich als Maskenverweigerer bestärkt, keine Maske tragen zu müssen.

Trennwände als "Ergänzung zu anderen Hygienemaßnahmen"

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt die Regelung auf BR-Anfrage so: "Trennwände können eine Ergänzung zu anderen Schutz- und Hygienemaßnahmen darstellen." Zusammen mit anderen Infektionsschutzmaßnahmen wie Lüften oder Luftreinigung müsse ein zuverlässiger Infektionsschutz bestehen. "Ist dieser gewährleistet, entfällt die Maskenpflicht für das Personal", erklärt das Gesundheitsministerium.

Keine genauen Vorgaben für Trennwände

Konkrete Vorgaben, wie die Trennwände angebracht werden müssen, macht das Ministerium nicht, "da die baulichen Bedingungen sehr unterschiedlich sein können". Allerdings kontrollieren die zuständige Kreisverwaltungsbehörde oder die Polizei, ob die Trennwände in den Supermärkten auch vorhanden sind.

Maskenpflicht für Kassierer galt zu Beginn der Pandemie noch

Zu Beginn der Pandemie musste das Kassenpersonal hinter einer Plexiglasscheibe noch die Maske tragen. Nach Druck von Handelsverbänden und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wurde die Ausnahmeregelung für die Mitarbeiter an der Supermarktkasse in die bayerische Infektionsschutzverordnung aufgenommen.