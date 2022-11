Einzelhandel unter Druck: Hoffnung für das Weihnachtsgeschäft?

Nicht nur bei größeren Anschaffungen, auch bei Mode und Bekleidung und selbst beim Wocheneinkauf überlegen sich viele Deutsche im Moment genau, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen. Und das ist spürbar in den Geschäften. Fast die Hälfte der vom Ifo-Institut befragten Einzelhändler berichten im Oktober von weniger Kunden in ihren Läden als im Juli, so das Münchner Ifo-Institut zu seiner aktuellen Umfrage.

Fast jeder zweite Einzelhändler berichtet von weniger Verbrauchern in den Läden. Besonders betroffen waren Möbelhäuser. Hier gaben 80 Prozent der befragten Unternehmen an, dass weniger Kunden kamen. Vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen könnten sich weniger leisten und hielten sich mit Käufen sehr zurück, so Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem der Einzelhandel zu kämpfen hat.

Dem Einzelhandel fehlt es nicht nur an Kunden

Zudem hatten immer noch dreiviertel der Einzelhändler im Oktober mit Lieferengpässen zu kämpfen, nicht nur Möbelhäuser und Baumärkte sondern auch Spielwarenhändler, die deshalb das volle Sortiment derzeit nicht anbieten könnten.

Viele Händler machen sich Sorgen um das Weihnachtsgeschäft, so Wohlrabe. Denn die Kaufzurückhaltung gepaart mit Lieferschwierigkeiten dürfte sich auf die Geschenke unterm Christbaum auswirken.

Hoffnung für das Weihnachtsgeschäft

Die stark gestiegenen Preise haben vielen Menschen die Lust auf einen Einkaufsbummel genommen. Doch vor dem Weihnachtsgeschäft keimt im Handel etwas Hoffnung auf. Nach einer Branchenumfrage des Handelsverbands sind die Menschen wieder etwas eher bereit, sich etwas anzuschaffen. Der monatelange Abwärtstrend der Verbraucherstimmung halte nicht mehr an, teilte der Handelsverband Deutschland mit. Beim eigenen Einkommen und der Wirtschaftsentwicklung sind die Menschen demnach etwas optimistischer als zuletzt. Zugleich wollten die Menschen aber auch mehr sparen als zuvor.