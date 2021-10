Einzelhandel trotz gedämpfter Konjunkturprognosen optimistisch

Trotz gedämpfter Konjunkturprognosen und Schwierigkeiten mit den Lieferketten hält der deutsche Einzelhandel an seinen Prognosen fest. Das Umsatzwachstum werde im laufenden Jahr bei 1,5 Prozent liegen und der Binnenmarkt sowie der private Konsum weiterhin die Wirtschaft stützen, heißt es beim Einzelhandelsverband HDE.

Zum Artikel Großhandelspreise befeuern Preisauftrieb

Allerdings stehe man vor logistischen Herausforderungen. Teilweise gebe es derzeit Engpässe bei einigen Produkten - vor allem im Bereich Technik und Bekleidung. Laut der jüngsten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts berichteten rund 74 Prozent der Händler im September über Probleme bei der Beschaffung von Waren, das könnte Produkte die knapp sind, natürlich verteuern.

HDE: "Gut aufgestellt für das Weihnachtsgeschäft"

Dennoch ist der Branchenverband zuversichtlich für das wichtige Weihnachtsgeschäft. Man sei gut aufgestellt, denn die Regale seien gefüllt. Wachstumstreiber bleibt laut HDE vor allem der Online-Handel. Hier rechnet der Verband mit einem Umsatzplus in diesem Jahr von fast 20 Prozent.

Zum Artikel Weihnachtsmärkte heuer ohne strikte Corona-Auflagen

Online-Handel boomt, Leerstand in Innenstädten nimmt zu

Das jedoch könnte mehr Leerstand in den Innenstädten zur Folge haben. Lag die Quote leerstehender Geschäfte 2019, also vor der Corona-Krise, noch bei rund zehn Prozent, dürfte sie künftig dauerhaft auf rund 15 Prozent ansteigen, zeigt die aktuelle Studie "Zukunftsfeste Innenstadt".

Für die Studie wurden im Frühjahr 2021 verschiedene Wirtschaftsvereinigungen sowie Verwaltungen aller deutschen Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner befragt. Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag unterstützte die Untersuchung.