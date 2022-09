> Wirtschaft > Einzelhandel stärken: Wöhrl eröffnet "Erlebniswelt" in Nürnberg

Einzelhandel stärken: Wöhrl eröffnet "Erlebniswelt" in Nürnberg

Das Modehaus Wöhrl stärkt seinen Stammsitz in Nürnberg. Für 40 Millionen Euro ist drei Jahre lang das historische Kaufhaus am Ludwigsplatz saniert und ein Neubau errichtet worden. Die "Erlebniswelt" soll den Einzelhandel in der Innenstadt beleben.