Einzelhandel mit neuntem Rekordjahr in Folge

Die Bestellungen für Waren "Made in Germany" gingen im November um ein Prozent zurück. Die Nachfrage aus den Euroländern war schwach. Höhere Einkommen und die Rekordbeschäftigung beflügeln hingegen den privaten Konsum im Inland. Das neunte Jahr in Folge sind die Umsätze 2018 im Einzelhandel gestiegen, und zwar um mehr als drei Prozent.

Das Statistische Bundesamt hat aufgrund erster Daten eine Hochrechnung erstellt. Der Einzelhandelsverband HDE rechnet damit, dass die Bundesbürger erstmals für mehr als 100 Milliarden Euro eingekauft haben. Genauere Daten lagen nur bis einschließlich November vor.

Versandhandel an der Spitze

Das größte Wachstum mit rund sechs Prozent gab es laut Statistischem Bundesamt im Internet- und Versandhandel. Deutlich mehr wurde auch in Apotheken verkauft und im Lebensmittel-Einzelhandel. Rückläufig waren die Umsätze in großen Warenhäusern wie Karstadt und Kaufhof sowie an Tankstellen. Supermärkte und SB-Warenhäuser lagen dagegen im Trend.

Bei den Warengruppen waren neben Lebensmitteln vor allem Kosmetische und medizinische Produkte gefragt. Für Textilien, Bekleidung und Einrichtungsgegenstände wurde dagegen erneut weniger Geld ausgegeben.