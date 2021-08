Einzelhandel in Bayern fährt trotz Corona mehr Umsatz ein

Der Umsatz im bayerischen Einzelhandel ist im ersten Halbjahr 2021 gestiegen, allerdings vor allem im Versand- und Internet-Einzelhandel. Im Bereich "Einzelhandel in Verkaufsräumen" ging der Umsatz dagegen zurück, teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mit.

Umsatz in Bayerns Einzelhandel insgesamt gestiegen

Insgesamt machten die Statistiker für Bayerns Einzelhandel ein Umsatz-Plus von 8,6 Prozent im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2020 aus. Die Zahl der Beschäftigten sei um ein Prozent gewachsen. Dabei nennen die Statistiker für den Einzelhandel mit Lebensmitteln ein Umsatzplus von 3,0 Prozent, für den Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln einschließlich Tankstellen einen Zuwachs von 11,4 Prozent.

Beim Blick auf die Umsatzzahlen in Verkaufsräumen, also dem klassischen, stationären Einzelhandel, stellen sich die Zahlen anders dar: Insgesamt betrug der nominale Zuwachs dort -0,1 Prozent. Die Geschäfte verkauften also ein bisschen weniger als noch 2020.

Zuwachs beim Onlinehandel, Verluste bei Spielwaren

In einigen Branchen brach der Umsatz regelrecht ein. Der Handel mit Informations- und Kommunikationstechnik musste ein Minus von -17,3 Prozent verkraften, der Handel mit Haushaltsgeräten, Textilien, Heimwerker- und Einrichtungsbedarf ging um -5,7 Prozent zurück und der Handel mit Verlagsprodukten, Sportausrüstungen und Spielwaren um -5,6 Prozent. Einen zweistelligen Umsatzzuwachs hingegen meldete im ersten Halbjahr 2021 der "sonstige Einzelhandel" (+29,4 Prozent), worunter laut Statistikamt auch der Versand- und Internet-Einzelhandel fällt.

Neue Wege beim Einkaufen: Autonom fahrende Kioske und Selbstscannerkassen

Wegen des boomenden Online-Handels gehen einige Handelsketten wie Edeka, Rewe oder Tegut in Deutschland neue Wege. So wollen die Händler ihr Geschäft zukunftsfähig machen. In Köln ist beispielsweise ein autonom fahrender Kiosk unterwegs, der Kunden auf Wunsch mit Snacks, Süßigkeiten oder Getränken versorgt. Aufgrund der Pandemie sind in den Märkten vor Ort Selbstscannerkassen immer beliebter. Die Märkte feilen bereits an weiteren Ideen.

Im ländlichen Raum sind Lebensmittelautomaten eine Alternative zum gewöhnlichen Supermarkt. Hier können Kunden beispielsweise Honig, Eier und Milch regional einkaufen. Ohne die Verkaufsautomaten gäbe es in vielen Gegenden Angebote wie diese wohl nicht mehr.