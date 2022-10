Einzelhandel im September leicht erholt – trotz Rekord-Inflation

Fast alle Einzelhändler sehen sich laut einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts zu Preiserhöhungen gezwungen, obwohl das zugleich das größte Problem der Händler ist.

Unterm Strich machen Händler Verlust

Die hohe Inflation bremst nämlich die Kauflaune der Verbraucherinnen und Verbraucher und drückt im Handel auf die Gewinnmargen. So war im September zwar 9,9 Prozent mehr Geld in der Ladenkasse als ein Jahr zuvor. Nach Abzug der Teuerung machten die Händler damit aber keinen Gewinn mehr, sondern einen Verlust von minus 0,9 Prozent. Nur zum Vormonat August gab es ein kleines Plus.

Verbraucher könnten Käufe vorgezogen haben

Ökonomen hatten noch viel schlechtere Zahlen erwartet und sprachen von einer positiven Überraschung. Möglicherweise hätten Verbraucher einige Ausgaben wie für Winterbekleidung vorgezogen und im September lieber gleich gekauft, bevor es noch teurer wird. Das ifo-Institut erwartet dieses Verhalten vor allem für Lebensmittel, Elektronik und auch für Bekleidung.

So gesehen könnte es sogar sein, dass die hohe Inflation den Konsum im dritten Quartal sogar angetrieben hat. Damit lässt sich vielleicht auch das überraschende Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent zum Vorquartal erklären.