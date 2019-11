Einzelhandel hofft am Black Friday auf hohe Umsätze

In vielen Fußgängerzonen ist es heute am Einkaufstag Black Friday noch enger als sonst. Die Klimabewegung Fridays for Future hat zu besonderen Aktionen aufgerufen, um gegen Konsum und Globalisierung zu protestieren. Der Konsum in Deutschland profitiert derzeit von Rekordbeschäftigung und höheren Löhnen. Aber zugleich gibt es Unsicherheiten in der Industrie und eine Konjunkturflaute.

Black Friday soll schwache Einzelhandelsumsätze herausreißen

Rabatte wie am Black Friday begleiten den Auftakt zum Weihnachtsgeschäft, von dem die Händler sich drei Prozent mehr Umsatz erhoffen. Doch es könnte weniger werden, weil sich das Wachstum im Handel seit dem Sommer spürbar verlangsamt hat. Bereits im Oktober lagen die Umsätze im Einzelhandel nur noch um ein Prozent über denen des Vorjahres. Im Vergleich zum Vormonat September ergab sich sogar ein Umsatzrückgang. Im Juli hatte das Jahresplus gegenüber 2018 noch mehr als fünf Prozent betragen.

Schlechte Konjunktur trübt Kauflaune

Mit der Konjunktur hat sich bei vielen Verbrauchern offenbar auch die Kauflaune eingetrübt. Die tariflichen Gehälter sind vor allem in der Metall- und Elektroindustrie noch einmal kräftig gestiegen. Doch gerade in der Automobilindustrie gibt es die größten Zukunftssorgen.

Black Friday findet vor allem im Internet statt

Außerdem spielen sich die Umsätze an Aktionstagen wie dem heutigen Black Friday vor allem im Internet ab und kommen den Onlinehändlern zugute. Der stationäre Handel mit den Ladengeschäften erleidet dadurch eher Einbußen. Schließlich können Verbraucher ihr Geld nur einmal ausgeben.