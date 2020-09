Einzelhändler wollen wegen Corona-Einbußen sonntags öffnen

Bayernweit sollen die Läden an vier Sonntagen in diesem Jahr noch öffnen dürfen – so lautet die Forderung der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Schwaben. Der Grund: Wegen der Corona-Beschränkungen sind fast alle verkaufsoffenen Sonntage weggefallen. Denn sie dürfen laut Ladenschlussgesetz des Bundes nur anlässlich traditioneller Großveranstaltungen stattfinden: Messen, Frühlingsfeste, Kirchweih-Sonntage. Beispielsweise in Nürnberg zum Altstadtfest und in Lindau am Bodensee zur jährlichen Tagung der Nobelpreisträger. Coronabedingt fallen diese Veranstaltungen seit dem Frühjahr aber alle aus. Damit sind auch die geplanten verkaufsoffenen Sonntage hinfällig. Das trifft die Händler zusätzlich zu den Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie.

Sommerkollektionen noch im Lager – IHK sorgt sich um Textilhändler

Insbesondere der Textileinzelhandel kämpft: Keine Feste, keine Konzerte, keine Hochzeiten – das sind alles Anlässe zu denen die Kunden normalerweise bei den Händlern direkt in ihrer Region ein neues Kleid oder einen Anzug kaufen. Von massiven Einbußen spricht Markus Anselment. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer und IHK-Regionalgeschäftsführer in Lindau. Anselment sagt, die Sommerkollektion liege teilweise noch in den Lagern der Läden.

Wirtschaftsminister Aiwanger rückt vom Sonntagsverkauf ab

Die Idee der IHK dazu: Vier verkaufsoffene Sonntage, die normalerweise pro Jahr erlaubt sind, nun innerhalb der verbleibenden Monate dieses Jahres zu veranstalten. Und zwar: Ohne einen Anlass wie Märkte oder Feste. Dazu müsste die Staatsregierung die entsprechende Verordnung ändern. Zwar hatte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) jüngst zunächst ein Entgegenkommen signalisiert, dann aber doch wieder Abstand von anlasslosen verkaufsoffenen Sonntagen genommen.