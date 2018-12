Einsame Weihnacht: Wer hilft Depressiven im Winter?

Regensburg, kurz vor Weihnachten. Viele sind in Festtags-Stimmung. Aber nicht alle können unbeschwert feiern. Maria Koch hat sich an Weihnachten oft einsam und unglücklich gefühlt.

"Dadurch, dass ich früher sehr schüchtern war, habe ich mich sehr von Leuten abgekapselt. Und ich habe mich auch nicht so wertgeschätzt und habe mich nicht getraut, auf andere zuzugehen. Und das hat mir sehr gefehlt. Ich habe mich sehr in mich selbst zurückgezogen. Und dann kam die Depression, und dann kam Alkohol. Und so hat sich das entwickelt." Maria Koch, war an Depression erkrankt

Maria Koch glaubte einmal, der Alkohol könne sie selbstbewusster machen. Aber das funktionierte nicht. Im Gegenteil: Irgendwann konnte sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören, die Depressionen wurden noch schlimmer. Inzwischen hat sie ihr Leben in den Griff bekommen, mit professioneller Hilfe.

Depression als häufigste Ursache für Suizid

Simon Zavelev hatte seine erste Depression schon mit 12 Jahren. Er möchte solche Gefühle am liebsten nie wieder haben.

"Man wird einfach traurig und man weiß aber nicht den Grund, warum man traurig ist. Und alles kommt einem sinnlos vor. Das ganze Leben macht dann irgendwie keinen Sinn. Man hinterfragt die eigene Existenz und fragt sich, warum ist alles so traurig. Man steht auf und will eigentlich gar nicht wirklich weiterleben und fragt sich: Was soll der Tag bringen?" Simon Zavelev, Gründer einer Selbsthilfegruppe

Depressionen sind die häufigste Ursache für einen Selbstmord. Simon tut viel dafür, dass es bei ihm niemals so weit kommt. Er macht eine Therapie und nimmt Medikamente. Seitdem kommt er gut mit dem Alltag klar. Dennoch fühlt er sich manchmal einsam und möchte sich mit Leuten austauschen, denen es ähnlich geht. Er hat eine Selbsthilfegruppe für Depressive gegründet, den "Anti-Depri-Treff". Die Idee: Einmal in der Woche in einem Regensburger Restaurant zusammenkommen.

Allerdings läuft es erst einmal nicht so. Trotz Homepage und Flyer können sich bisher kaum Leute für seine Gruppe begeistern. Inzwischen hat er sich Hilfe bei KISS geholt, der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe in Regensburg. Die Idee, sich mit der Selbsthilfegruppe in einem öffentlichen Raum wie dem Restaurant zu treffen, sei vielleicht ein Nachteil, hat man ihm dort gesagt. Simon will jedenfalls dranbleiben.

Lichtblicke in der Regensburger "Café-Insel"

Maria Koch hat in der Regensburger "Café-Insel" Kontakte und Unterstützung gefunden. In dem Tageszentrum gibt es für Menschen in psychischen Krisen Angebote wie Qigong, eine chinesische Meditationsübung, Lerngruppen und gemeinsame Ausflüge. Sogar einen Job hat Maria jetzt, direkt im Café. Und das Wichtigste: Sie trinkt keinen Alkohol mehr. "Weil ich jetzt viele Aufgaben habe, traue ich mir auch viel mehr zu als früher, und es baut sich ja ein Stein nach dem anderen auf", sagt sie.

Ein wichtiges Anliegen der "Café-Insel": verhindern, dass psychisch Kranke in eine Klink müssen. Viele Besucher kommen jeden Tag hierher. Sogar an Feiertagen hat das Tageszentrum geöffnet. An Heiligabend wird auch Maria Koch da sein.

"Es ist für mich sehr wichtig, dass ich eine Station habe, wo ich hingehen kann. Dass ich nicht alleine bin, dass ich ein bisschen was tun kann, dass ich Spaß und Freude habe und ein bisschen von dem zurückgeben kann, was ich bekommen habe. Und ich finde, Weihnachten und Heiligabend ist hier etwas ganz Besonders." Maria Koch, jobbt heute in einem Sozial-Café

Genesungshelfer: Erfülltes Leben trotz Krankheit möglich

Wer in einer seelischen Krise dringend Hilfe braucht, findet sie auch im Regensburger Bezirksklinikum. Das Besondere: Es gibt hier einen Genesungshelfer, der Patienten mitbetreut. Klaus Nuißl kennt psychische Krisen sogar aus eigener Erfahrung. Er kann sich daher gut in die Situation von Patienten versetzen.

"Viele denken dann eben mit der Erkrankung, dass ihr Leben vorbei ist und sie dann das Gefühl haben: sie können eigentlich gar nicht mehr Fuß fassen, wofür denn eigentlich. Also, die Sinnfrage stellt sich auch ganz oft. Und da ist es, da möchte ich einfach auch dem Patienten vermitteln, dass es wirklich auch ein sinnvolles, erfülltes Leben gibt trotz der Erkrankung. Und auch mit Einschränkungen, auch wenn Symptome bleiben, dass es sich trotzdem lohnt." Klaus Nuißl, Genesungshelfer am Bezirksklinikum Regensburg

Gespräche mit anderen: Sie helfen in schwierigen Lebensphasen, und sie sind wohl eines der wichtigsten Mittel gegen Depressionen - natürlich nicht nur zur Weihnachtszeit.