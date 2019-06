Eins von vier rezeptfreien Medikamenten nicht sinnvoll

Rund 2.000 Arzneien, die sich Patienten ohne Rezept in der Apotheke holen können, hat die Stiftung Warentest in ihrer Online-Datenbank. Rund 500 davon seien nach Ansicht von unabhängigen Fachleuten unter pharmakologischen Aspekten nicht sinnvoll, erklärt Warentest - also immerhin ein Viertel der untersuchten rezeptfreien Medikamente.

Thomapyrin, Aspirin Complex oder Wick MediNait unter den getestete Medikamenten

Darunter sind auch bei Patienten besonders beliebte Präparate wie Thomapyrin, Aspirin Complex oder Wick MediNait, bei denen die Hersteller verschiedene Wirkstoffe miteinander kombinieren. Pharmakologisch sinnvoll sei es aber, möglichst nur einen Wirkstoff in einem Präparat zu verarbeiten, heißt es von der Stiftung Warentest. Oftmals genügen einzelne Wirkstoffe, das Kombipräperat sei nicht notwendig. Auch seien manche Wirkstoffe einzeln besser verträglich, so die Studie.

Koffein oder Alkohol in Medikamenten problematisch

Problematisch sei es auch, wenn Medikamente neben dem eigentlichen Wirkstoff Koffein oder Alkohol enthalten. Koffein belebt und kann Patienten dazu verleiten, das Medikament zu oft und zu lange zu nehmen, so die Stiftung. Mit ihrer aktuellen Warnung erneuert die Stiftung Warentest eine Kritik, die sie – gemeinsam mit einem Expertenbeirat – schon seit längerem immer wieder vorträgt. Von vielen Apothekern wird diese Kritik allerdings genauso regelmäßig als realitätsfremd zurückgewiesen.

Apotheker sehen Risiken gering

Die Risiken von sogenannten Kombinationspräparaten sind nach Ansicht etlicher Apotheker keineswegs so groß, wie es Kritiker immer wieder bemängeln. Zumal es schwierig sei, Patienten von Präparaten abzuraten, für die die Pharmaindustrie besonders intensiv Werbung macht.