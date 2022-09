Einmalzahlung bis zu 3.000 Euro - Wie kann das funktionieren?

Auch in den Betrieben soll gelten, was Olaf Scholz in der Krise verspricht: You never walk alone. So könnte sich der Kanzler durchaus vorstellen, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten mit einer Einmalzahlung helfen, die deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten abzufedern.

Bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabefrei

Auf dem Apothekertag stellte der Kanzler noch einmal in Aussicht: "Wir werden diese bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei stellen. Das ist eine Unterstützung für die Unternehmen, die für ihre Beschäftigten in dieser Zeit ganz praktisch etwas tun wollen."

Kein Rechtsanspruch auf einmalige Zahlung

Ein Rechtsanspruch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf solch eine einmalige Zahlung ist damit nicht verbunden. Jede Firma muss entscheiden, ob sie bis zu 3.000 Euro für ihre Beschäftigten aufbringen kann und will.

Anspruch in Tarifvertrag festschreiben?

Möglich wäre, den Anspruch in einer Betriebsvereinbarung oder gar einem Tarifvertrag festzuschreiben. In den laufenden Tarifrunden ließe sich das noch umsetzen. Doch in einigen Branchen wurden die Lohntarife schon bis weit in das nächste Jahr hinein abgeschlossen. Hier müsste nachverhandelt werden – was nie leicht ist. Der Zuschlag wäre dann verpflichtend für die, die unter den Tarifertrag fallen.

Sozialversicherung hätte aber Nachsehen

Allerdings würde der Zuschlag die tariflichen Löhne nicht auf Dauer erhöhen. Und das Nachsehen hätte die Sozialversicherung: Abgabenfrei bedeutet, dass die Rentenkasse, die Kranken-, Pflege- oder Arbeitslosenversicherung durch die Einmalzahlung kein Geld in ihre oft jetzt schon klammen Kassen bekommen.