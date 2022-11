Einkommen steigen: Tarifergebnis für Bayerns Metallbeschäftigte

Nur abschreiben und unterschreiben, was die Tarifparteien für Baden-Württemberg ausgehandelt hatten, wäre denn doch zu einfach gewesen. Fast drei Stunden diskutierten die Gewerkschaft und die Arbeitgeber über das Pilotabkommen und passten es an der ein oder anderen Stelle den Vorgaben in Bayern an.

Untere Einkommensgruppen profitieren mehr

In den wesentlichen Punkten aber wurde der Abschluss vom Südwesten übernommen: Die Einkommen steigen ab Juni 2023 um 8,5 Prozent in zwei Stufen. Außerdem erhalten die Beschäftigten in Bayern in zwei Schritten die Einmalzahlung von 3.000 Euro, die die Regierung abgaben- und steuerfrei gestellt hatte. Diese soziale Komponente war der IG Metall wichtig. Untere Einkommensgruppen profitieren mehr davon.

Und wie gefordert werden mit der Prozentzahl die Gehälter auf Dauer erhöht. "Jetzt sag ich noch einmal ein ganz großes Dankeschön an alle IG Metaller, an alle Beschäftigten, die sich an den mächtigen und massiven Warnstreiks beteiligt haben," so Johann Horn, Vorsitzender IG Metall Bayern. "Das war am Ende der Ausschlag für eine Lösung in dieser Tarifrunde."

"Für Unternehmen geht es an die Schmerzgrenze"

Was die Arbeitgeber so nicht unterschreiben würden - die Vorlage aus Baden-Württemberg schon. Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke verweist aber auf die Belastung für die Firmen in schwieriger Lage: "Für die Unternehmen geht es de facto an die Schmerzgrenze und vielleicht in dem ein oder anderen Fall sogar über die Schmerzgrenze hinaus."

Denen bietet der Tarifvertrag die Möglichkeit, die Belastungen zu verringern. Und er bietet den Firmen Planungssicherheit für die Laufzeit von 24 Monaten. Ein großer Arbeitskampf über mehrere Tage bleibt der Branche erspart.