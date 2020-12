Einkaufen vor dem Lockdown: Frustrierte Händler, genervte Kunden

Am vergangenen Samstag war Annerose Dirnberger, die Geschäftsleiterin vom Kaufhaus "Unterforsthuber" in Traunstein, noch guter Dinge. Sie hatte gehofft, dass das Weihnachtsgeschäft die verhagelte Jahresbilanz grad noch so rausreißen könnte. Dann aber kam der Lockdown-Beschluss.

"Das es kein besonders gutes Jahr wird, das war klar, aber wir hätten es halbwegs über die Runden gebracht. Aber das ist jetzt vorbei." Annerose Dirnberger, Geschäftsleiterin vom Kaufhaus "Unterforsthuber" in Traunstein

Ein verhakeltes Jahr für Einzelhändler

Auch der Blick in die nähere Zukunft, ist für Annerose Dirnberger wenig tröstlich: "Wir verlieren auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Die ganzen Geldgeschenke würden eingelöst werden. Wir haben heuer kein Feuerwerk. Wir haben keinen Fasching, das ist auch so ein Hauptgeschäft. Also, uns bricht alles weg", sagt Dirnberger.

Gefahr, dass innerstädtische Einzelhändler untergehen

Das gleiche Bild in der Münchner Fußgängerzone: Im Bekleidungshaus "Hillenbrand" am Rindermarkt steht Verkäufer Michael Riedl mit einer Kundin beisammen und versteht die Welt nicht mehr. Viel schlechter könne es gar nicht mehr werden, meint der Verkäufer: "Da müssen wir durch. Und ich hoffe, dass wir es schaffen." Eine Kundin ärgert sich, dass der Einzelhandel so zu kämpfen habe und dass jeder im Online-Handel einkaufe: "Hinterher schreit man, dass es keine Geschäfte mehr gibt. Ich finde das eine schreckliche Situation.

Buchhändler hofft auf Online-Bestellung

Ein Haus weiter bangt Buchhändler Josef Fessler um sein Weihnachts-Geschäft. Er sieht den "Online-Handel" aber eher als Chance, denn als Bedrohung. Es sei für den Buchhandel hart, weil das natürlich die wichtigste Woche im ganzen Jahr seien, meint Josef Fessler "Deswegen ist das schon für uns eine wahnsinnige Herausforderung und ich hoffe, hoffe, dass die Leute Online heute auch bei uns bestellen."

Insgesamt aber hilft es wenig, dass die Menschen nur zwei Tage Zeit haben, um ihre Weihnachtsgeschenke einzukaufen. "Also ich fühl mich schon sehr gehetzt und auch irgendwie meiner Freiheit beraubt", meint eine Passantin in der Innenstadt. "Dass ich nicht selber entscheiden kann, wann ich einkaufen gehe, sondern, ich muss das jetzt in diese zwei Tage reinquetschen. Zum Glück habe ich frei und muss nicht arbeiten. Aber, ich frage mich, wie die Leute das machen wollen, wenn sie noch arbeiten müssen."

Von vorweihnachtlicher Stimmung, keine Spur

Kaum jemand schlendert durch die Fußgängerzone und würdigt die weihnachtlich geschmückten Auslagen in den Schaufenstern. Eine gewisse Gereiztheit liegt in der Luft. "Wir müssen da jetzt durch nicht. Wir anderen leiden jetzt darunter, dass die einen da gefeiert haben und an Glühweinständen gestanden sind, und wir müssen darunter leiden. Da hört sich der Spaß auf", erklärt ein weiterer Passant erbost.

Wer was kaufen will, stellt sich möglichst rasch ans Ende eine der Schlangen, die sich vor Kaufhäusern und Spezialgeschäften bilden. So manche Weihnachtskundin fühlt sich vom Einkaufstrubel überrollt. "Schrecklich", klagt sie. "Ich steh schon seit einer Stunde da in der Schlange. Es hätte sich wunderbar verteilt. Und jetzt stürmen alle auf einmal. Es ist ja so, man hat sich das eingerichtet, dass man jetzt noch die nächsten Wochen nach und nach eingekauft hätte. Das wäre auch viel gesünder, wenn sich das verteilt hätte. Und jetzt kommt der Riesen-Ansturm. Das ist doch ein Irrsinn."