Eingetrübte Geschäftslage in der Metall- und Elektro-Industrie

Die unterfränkischen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie schätzen die Wirtschaftslage in den nächsten sechs Monaten als "eher pessimistisch" ein. Das teilte Martin Johannsmann, Vorstandsvorsitzender der Region Main-Rhön der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (bayme vbm) bei einem Pressegespräch mit. Die Lage sei unter anderem aufgrund eines möglichen Gaslieferstopps durch Russland und die Störung der Lieferketten angespannt. Die Nachfrage bei Kunden hingegen sei gut. Der Auftragsbestand könne aber zum Teil nicht abgearbeitet werden.

Produktion um 2,5 Prozent geschrumpft

Während Anfang des Jahres die Erwartungen der Unternehmen für das Jahr noch optimistische gewesen seien, sei jetzt die Verunsicherung "enorm", erklärte Johannsmann beim Pressegespräch. Die Produktion sei im ersten halben Jahr um 2,5 Prozent zurückgegangen.

Suche nach Mitarbeitern

Doch die Beschäftigungspläne in Unterfranken sollen der Befragung zufolge dennoch ansteigen. In Unterfranken seien aktuell rund 90.000 Mitarbeiter beschäftigt. Johannsmann erwartet, dass die Zahl der Mitarbeiter bis Jahresende nochmal um rund 1.000 steigen wird. Viele Unternehmen stehen jedoch vor dem Problem, dass sie vielfach nicht geeignete Bewerber finden. Bayernweit sind knapp 850.000 Menschen in Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt. Hier wird bis Jahresende ein Plus von rund 8.000 Mitarbeitern erwartet.

Preissteigerungen haben große Auswirkung

Kernproblem bleibt laut Umfrage der massive Mangel an Rohstoffen, Material und Vorprodukten. Laut Johannsmann erleben Unternehmen außerdem "erhebliche Preissteigerungen" beim Einkauf. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Situation weiter anhält." Preissteigerungen könnten aber nur bei innovativen Produkten weitergegeben werden, wenn Kunden keine Alternative auf dem Markt hätten, sagte Johannsmann weiter.

Sorge um Gaslieferung

Ein russischer Gasstopp wäre für die Unternehmen gerade bei der nötigen Wärmebehandlung von Metall ein großes Problem. Eine Alternative wäre strombetriebene Induktionsöfen. Die allerdings müssten neu angeschafft werden. "Kein Gas könnte zu einem Produktionsstopp führen und das könnte für uns dramatische Folgen haben", sagte Johannsmann.

Als Ersatz von russischem Erdgas könnte bei der Produktion auch Propangas eingesetzt werden. Geheizt werden könnte auch mit Biogas. Schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine planten Unternehmen eine langfristige Reduzierung von Öl und Gas und damit eine größere Nutzung von regenerativen Energieformen. Jetzt hätten die Unternehmen das Problem, innerhalb von Monaten umzuschalten.

Johannsmann: "Wir erwarten einen Sturm"

Bei der anstehenden Tarifrunde stehen laut Johannsmann geforderte Lohn- und Gehaltssteigerungen von acht Prozent im Raum. Das hält er für problematisch, denn diese Mehrkosten könnten Unternehmen nicht an Kunden weitergeben. "Manche Unternehmen haben Kostensteigerung zwischen 20-30 Prozent", teilte Johannsmann mit. Als Fazit meint er: "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie wir befürchten. Wir erwarten aber einen Sturm."