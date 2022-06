Eingebettete Systeme: Messe "Embedded World" in Nürnberg

Vom Kühlschrank bis zum selbstfahrenden Auto – kaum ein modernes Gerät kommt noch ohne Chips und Prozessoren aus. Genau um diese sogenannten eingebetteten Systeme dreht sich die Fachmesse "Embedded World", die heute (21.06.22) in Nürnberg beginnt und bis 23. Juni dauert.

Mehr als 700 Aussteller auf der Leitmesse

Die Messe richtet sich an internationale Hersteller und Dienstleister von eingebetteten Soft- und Hardware-Produkten und gilt als weltweite Leitmesse auf diesem Gebiet. Dabei bildet die Messe laut der Organisatoren das gesamte Spektrum ab – von Bauelementen, Modulen und Komplettsystemen über Betriebssysteme, Hard- und Software bis zu Dienstleistungen. Wegen der Corona-Pandemie musste sich die Veranstaltung zwischenzeitlich in eine fast zweieinhalbjährige Zwangspause verabschieden. Auch der diesjährige Termin wurde vom Februar in den Juni verlegt.

Nach dem Neustart bietet die Messe neben der Veranstaltung im Nürnberger Messezentrum auch eine virtuelle Version an. In diesem Jahr haben sich weit mehr als 700 Aussteller angekündigt, in den Jahren vor der Corona-Pandemie wurden meistens mehr als 30.000 Besucher auf der "Embedded World" registriert.

Vorträge zu Lieferengpässen, KI und die Sicherheit von Systemen

Abgesehen vom klassischen Ausstellungsprogramm gehört auch ein Konferenz-Teil zur Messe. Dabei geht es etwa um die Frage, welche Lösungen es für den derzeitigen Lieferengpass von Mikrochips und Halbleitern geben könnte. Es geht um das zukünftige Fernsehen, um die Sicherheit der Systeme oder die Weiterentwicklung von Programmiersprachen. Ein weiterer Vortrag behandelt, welche ethischen Fragen die Nutzung Künstlicher Intelligenz aufwirft und wie die entsprechenden Lösungen in die Praxis umgesetzt werden könnten.